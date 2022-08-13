BL劇天花板《語意錯誤》DVD台灣上市，《語意錯誤電影版》更即將在台上映！

被譽為「南韓現象級BL劇天花板」的人氣作品《語意錯誤》，藍光及DVD雙碟套裝版已正式在台上市，而片商更加碼宣布《語意錯誤電影版》也即將正式在台上映，讓影迷得以透過更大的銀幕感受由朴栖含、朴宰燦所演繹的更多浪漫情愫，並加入戲劇版所沒有的全新場面，以回饋粉絲思念之情。上映日期即將公開。

人氣小說《語意錯誤》，曾陸續改編成同名網路漫畫、動畫、廣播劇，以及真人網劇。小說不僅榮獲南韓電子書平台「RIDIBOOKS」2018年度BL小說部門大賞，網劇更強勢攻占WATCHA平台排行榜8週冠軍，並獲得知名電影網站IMDb「2022上半年韓劇評分冠軍」肯定。網劇播出期間，每週都登上話題熱搜，更在全球Twitter創下超過110次提及，創下全新紀錄。以超高人氣橫掃台灣、南韓與東南亞各地，最後一集甚至飆上台灣熱搜關鍵字冠軍。這也讓兩位男主角朴栖含、朴宰燦的人氣水漲船高，雙雙奪下日前青龍電視劇大賞的「人氣明星賞」肯定。



《語意錯誤》劇情描繪個性與做事風格截然不同的學長與學弟，這兩位冤家比盛夏還要更加火熱的青春校園羅曼史。製作方坦言在苦候可能會有的第二季之前，決定先製作電影版來回饋觀眾的喜愛。導演金率挺也透露這次製作電影版，特別著重對聲音的要求，從原本的雙聲道升級成四聲道，並對聲音進行重新混製，還製作了全新配樂音。此外，她也透露拍攝兩位男主角的吻戲花絮，想說讓兩位演員一起檢視接吻的表演，可能會造成負擔，打算用手機先拍下畫面，讓彼此單獨檢視。沒想到兩人毫不在意，一起檢視這個浪漫又害羞的場面，並共同討論拍攝角度與感情，讓導演直呼兩人真的超級專業！



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