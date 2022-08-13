【有片】當「李俊昊」說了《非常律師禹英禑》「李濬浩」的經典台詞：「我好失落」，引發臺下粉絲尖叫、歡呼

【有片】當「李俊昊」說了《非常律師禹英禑》「李濬浩」的經典台詞：「我好失落」，引發臺下粉絲尖叫、歡呼

韓劇   2022年8月13日   星期六10:36   Hui  

（封面圖源：IG@le2jh、astoryofficial）

這個表情、這個語氣…果然是名不虛傳的「李Fox」！

在ENA話題作《非常律師禹英禑》中，飾演汪洋律師事務所職員「李濬浩」的姜泰伍，最近有了「國民失落男」之稱號。他在劇中屢次向禹英禑（朴恩斌 飾）表達「失落」，委屈巴巴、像大狗狗的模樣，令觀眾印象深刻。

現實世界中，另外一位이준호則在演唱會上表達了「失落」。昨日（12日），演員兼歌手李俊昊舉行個人演唱會，便在舞臺上講了《非常律師禹英禑》的經典臺詞：「我好失落」，引發現場粉絲尖叫和歡呼。

這個表情、這個語氣…果然是名不虛傳的「李Fox」！（小編的心臟受到暴擊）

網友們紛紛留言：「好想趕快看到李俊昊拍甜甜的愛情劇！」、「這個好影片重複看了好幾次」、「李俊昊真的有罪」等。事實上，李俊昊的下部作品早已決定，他將與潤娥合作浪漫喜劇《King The Land》，預計於下月（9月）開機，非常期待了！

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