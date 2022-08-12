太暖～有這樣的愛豆好幸福！鄭容和記住6年前見過面的粉絲，連暱稱、當時見面的場景都記得

6年前有位鄭容和的粉絲，在見面時為了拿信給他，不小心跌倒了，鄭容和也馬上上前訊問有沒有事。

나 이거 진짜 부끄러워서 안올리고 싶은건데 ㅠㅠㅠㅠ 넘 다정하잖아 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 어빠 죄송해요.... pic.twitter.com/ya7ky7XPJA — 그냥 용용브이 (@YYloV2) August 21, 2016

今日（12日），這位粉絲（暱稱和6年前一樣）又在WEVERSE 留言：「雖然是韓國人，但是去日本演唱會的時候，歌單很新穎很好聽 嘿嘿... 下次在韓國演唱會上，也想聽日本歌曲的 Live！ 謝謝你們一直給我們聽這麼好的音樂。」這時...鄭容和回覆他：「以前跌倒的地方還好嗎？」這個記憶力太好了吧～！



另外，鄭容和確定與車太鉉、郭善英、芮智媛搭擋KBS新劇《頭腦共助》。講述了天才腦神經科學家「申一天」和雖然吊兒郎當但善良的刑警「金明世」，爲解決各種事件和事故而展開特別合作的故事。



鄭容和將飾演第三代繼承者金湯匙醫生「申一天」，一出生就有花不完的財產，同時也是腦神經科學家的他，對於法律、金錢、孤獨、死亡等這些很沉重的事物，總是謹慎並無所畏懼，堂堂正正的行動，對於認為自己是垃圾的人們，完全不會同情。感覺和上個角色「吳仁汎」超不同，期待再展現新魅力啊！



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