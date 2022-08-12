《月水金火木土》劇本閱讀照公開！朴敏英&高庚杓&金宰永帶來光明正大的「商務三角關係」

tvN水木劇《月水金火木土》將在9月開播，今日公開劇本閱讀會現場影片及演員合照，朴敏英、高庚杓、金宰永的化學反應太令人期待啦！

《月水金火木土》是一部堂堂正正的「隔日羅曼史」，女主角崔尚恩（朴敏英 飾）為了過上完美的單身生活而成為合約結婚專家，週一、三、五與神秘的長期客戶鄭智鎬（高庚杓 飾）在一起，週二、四、六則與新客戶大明星姜海鎮（金宰永 飾）合作，由《我的室友是九尾狐》《 老頑固實習生》導演南成宇執導。



崔尚恩從出生開始就被培養成完美的人類，外貌、能力、魅力無可挑剔，選擇了「單身生活健康者」這一職業而不是結婚。 劇本閱讀會現場的朴敏英已經完美融入角色，根據合約對象迅速切換不同氣質，從知性girl crush到可愛、反轉虛勢全都完美消化，不愧是喜劇愛情女神。



鄭智鎬連續5年壟斷崔尚恩的週一、三、五，但從不透露理由，職業、興趣、性格也蒙著神秘面紗。 高庚杓用迷人的中低音和沉靜氛圍詮釋這一神秘角色，還有不少令人意外的反轉魅力。



姜海鎮是財閥家的小兒子、知名韓流明星，性格天真單純、有不為人知的無釐頭和調皮一面，讓人看了忍不住微笑，即將成為尚恩的「週二、四、六丈夫」。 金宰永經常對朴敏英多管閒事但十分可愛，展現出大型犬一般的氣質，有望成為新的國民年下男。



此外，在《海岸村恰恰恰》飾演癡情小巡警的姜亨碩這次飾演朴敏英的好友「光南」，是彼此之間毫無戀愛感覺的現實朋友，也讓人十分有共鳴。



朴敏英和兩位男主角在一起的氣氛截然不同：高庚杓彬彬有禮、令人心動，金宰永則充滿意外和驚喜，搞笑連連。 《月水金火木土》將在9月開播，期待這光明正大的「三角關係」啊！XD



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