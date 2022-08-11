首爾市擬取消半地下住宅許可！暴雨致4名半地下租戶斃命，《寄生上流》或成歷史紀錄片

韓國8月以來的暴雨災害已造成11人死亡、8人失蹤，其中首爾多處半地下租屋浸水、導致至少4人罹難，再次引發對半地下住宅的關注。

8日首爾迎來大暴雨，其中銅雀區日降雨量達到381mm，相當於一個月的雨在一天內下完，是1907年以來最高紀錄。 除引發山泥傾瀉、造成江南站等地勢低窪區域嚴重積水外，銅雀區和冠岳區的半地下住宅區也有4人因未及逃脫而溺斃，其中兩位是發展障礙人士。



首爾市10日發佈相關安全對策，核心要旨就是全面禁止將地下與半地下室用作住宅用途。 首爾市計劃留出10到20年緩衝期，在現租戶搬走後禁止再作住宅用途，引導業主將其改為鄰裡活動空間、倉庫、停車場等; 對於租戶則提供公共住宅或其他租屋優待。

首爾市長吳世勳表示：「地下及半地下住宅在安全和居住環境等各方面都對居住弱勢群體造成威脅，是十分落後的居住形式，必須消失。」 並計劃投資3億韓元重啟建設地下排水設施、整修下水管道。



韓國的地下及半地下室最初並非用於居住。 1960年政府要求沒做建築都修建地下室作為防空襲避難所，1970年代因住宅緊張修改建築法才首次允許將地下室出租住人，因為地下空間不計入容積率，1980年代更加獲得普及。

2010年首爾因暴雨導致1萬2千多戶浸水，其中80%都是半地下，因此提出經常浸水區域可限制批準建築地下層，並在2012年內列入新的建築法。 但在那之後10年期間，首爾市內仍新築了4萬戶以上的半地下住宅。



據韓國統計聽數字顯示，2020年共有32萬餘戶居民住在地下及半地下空間，其中95.9%集中在首都圈，以每戶1.9人（2015年基準）計算，相當於有62萬人生活在地下及半地下室。

電影《寄生上流》中主角一家因投資失敗破產住進半地下室，在一個暴雨之夜鄰近住宅全部被淹，宋康昊奮力向外舀水、崔宇植試圖關窗時險些觸電、下水口狂噴污水，皆是對現實的真實反映。



首爾市此舉受到大多數韓國網民支持，也有人對住戶們的去處表示擔憂：「並不是因為因為想住地下才住的」、「能提供相當於半地下租金的其他租屋嗎？」 、「太多人集中在首都圈，應該解決這個根本問題」、「貧困階層只租得起半地下，10年內如何籌到搬家的錢？」

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