《獵首密令》韓國上映首日票房冠軍！李政宰鄭雨盛呼籲「結局出乎意料嚴禁劇透」！8月26日台灣上映

由李政宰自編自導自演的諜報電影《獵首密令》受邀本屆坎城影展，並於8月10日在韓上映，首日即衝出票房佳績，而李政宰與鄭雨盛更特別上傳「嚴禁劇透」的照片，請看過的朋友們千萬不要告訴大家誰是間諜喔！

諜報片《獵首密令》描述在安全企劃部組織中，想揪出內鬼因此互相懷疑的要員朴平浩（李政宰飾）與金正道（鄭雨盛飾），兩人將如何以各自的方式找出間諜？由於劇情具有高度反轉，因此導演李政宰也與主要演員們鄭雨盛、田慧振、許城泰一起呼籲已經看過的觀眾們「嚴禁劇透」！希望守住關鍵結局。



《獵首密令》上映後廣受好評，對於最後揭曉的真相，誰才是真正的間諜，所有觀眾們都充滿了好奇心，劇情描述提到有組織中因為有間諜而導致要員朴平浩與金正道的任務失敗，相互懷疑的兩人該怎麼秘密追查來揪出幕後藏鏡人，疑雲重重令人期待，而現在更告訴大家劇情有著高度的轉折，不到最後一分鐘絕對無法確定誰才是間諜。



在片中協助朴平浩的海外組王牌要員方珠京（田慧振飾），以及組織內相當積極想找出間諜的張哲成（許城泰飾），以及捲入了間諜搜查之間的大學生趙有貞（高允貞飾），將一同為觀眾們帶來一場令人窒息又緊張的心理戰，高度細膩心理戰加上街頭飛車追逐的驚險動作戲碼，以及精采不可預測的劇情轉折，相信可讓觀眾們欣賞到相當精彩豐富的一部作品。而除了演員們呼籲大家「嚴禁劇透」，其實SNS上也出現很多觀眾們的響應，大家也自發性地發起不暴雷的活動，希望為還沒進場觀賞的觀眾們保留驚喜。



《獵首密令》將於8月26日全台上映。

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