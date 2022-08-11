韓韶禧因拍攝《京城生物》受傷正在休息中！近日上傳的「黑暗畫作」讓粉絲擔心她的心理狀態！

近日，韓韶禧通過 IG 公開幾張畫作，照片中包含眼睛周圍塗著紅色、在兩人交織在一起的情況下，一名胳膊穿透另一個人胸部、用紅線綁住塗成紅色的狗、兩邊流血的鼻子、像用鉛筆塗鴉一樣奇妙氛圍的畫。

這也不少網友對她的心理狀態表示：「擔心她是否沒事」、「畫作有點衝擊性，所以很擔心」、「從畫中能感受到痛苦」等。不過也網友人提到：「本人也有一貫的風格，也有藝術家氣質」、「好像是本人日記本之類的，邊畫畫邊消除感情」、「我從韓韶禧出道前當網拍模特兒的時候就開始關注她了，原本就喜歡這樣的畫，經常畫畫」、「我也從以前就關注她了，原來就是那種有點黑暗的感性」等等。



韓韶禧日前拍攝新劇《京城生物》時，有一場戲為高難度打戲，親自上陣的她不小心眼睛周圍的臉部受傷，被緊急送往急診室。經紀公司今日（11日）也表示：「幸好傷勢並不嚴重，沒有進行手術，眼睛周圍還有淤青。韓韶禧下週之後將重返拍攝現場，具體日期要等到傷口恢復預後才能確定。」



她也通過孤獨房和粉絲們傳達近況。韓韶禧：「大家很擔心吧？我沒事。」還上傳自拍照，接著說：「在家裡好好休息、畫畫，久違地度過我的時間。為了嚇了一跳的粉絲們，我暫時來到了這裡，如果還有什麼可以分享的，會再來的。我會盡快恢復，以好的作品與大家見面。」



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