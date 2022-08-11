首尔市拟取消半地下住宅许可！暴雨致4名半地下租户毙命，《寄生上流》或成历史纪录片

韩国8月以来的暴雨灾害已造成11人死亡、8人失踪，其中首尔多处半地下租屋浸水、导致至少4人罹难，再次引发对半地下住宅的关注。

8日首尔迎来大暴雨，其中铜雀区日降雨量达到381mm，相当於一个月的雨在一天内下完，是1907年以来最高纪录。 除引发山泥倾泻、造成江南站等地势低洼区域严重积水外，铜雀区和冠岳区的半地下住宅区也有4人因未及逃脱而溺毙，其中两位是发展障碍人士。



首尔市10日发布相关安全对策，核心要旨就是全面禁止将地下与半地下室用作住宅用途。 首尔市计划留出10到20年缓冲期，在现租户搬走后禁止再作住宅用途，引导业主将其改为邻里活动空间、仓库、停车场等; 对於租户则提供公共住宅或其他租屋优待。

首尔市长吴世勋表示：「地下及半地下住宅在安全和居住环境等各方面都对居住弱势群体造成威胁，是十分落后的居住形式，必须消失。」 并计划投资3亿韩元重启建设地下排水设施、整修下水管道。



韩国的地下及半地下室最初并非用於居住。 1960年政府要求没做建筑都修建地下室作为防空袭避难所，1970年代因住宅紧张修改建筑法才首次允许将地下室出租住人，因为地下空间不计入容积率，1980年代更加获得普及。

2010年首尔因暴雨导致1万2千多户浸水，其中80%都是半地下，因此提出经常浸水区域可限制批准建筑地下层，并在2012年内列入新的建筑法。 但在那之后10年期间，首尔市内仍新筑了4万户以上的半地下住宅。



据韩国统计听数字显示，2020年共有32万余户居民住在地下及半地下空间，其中95.9%集中在首都圈，以每户1.9人（2015年基准）计算，相当於有62万人生活在地下及半地下室。

电影《寄生上流》中主角一家因投资失败破产住进半地下室，在一个暴雨之夜邻近住宅全部被淹，宋康昊奋力向外舀水、崔宇植试图关窗时险些触电、下水口狂喷污水，皆是对现实的真实反映。



首尔市此举受到大多数韩国网民支持，也有人对住户们的去处表示担忧：「并不是因为因为想住地下才住的」、「能提供相当於半地下租金的其他租屋吗？」 、「太多人集中在首都圈，应该解决这个根本问题」、「贫困阶层只租得起半地下，10年内如何筹到搬家的钱？」

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