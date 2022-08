時間過得超快！「威本聯盟」哥哥威廉是國小一年級生啦，弟弟本特利再露職業假笑XD

不知不覺間又一個「國民寶寶」變成了國小生。

有美媽媽10日更新個人IG,公開了兩個兒子威廉和本特利近況照,還附文寫道:「我們終於當上學生家長了。」照片拍自某所位於首爾的外國人學校內,威廉和本特利站在大草坪前,威廉舉著寫有「My First Day Of Grade One 2022」(我的國小第一天,2022年)的紙張,本特利手裡則寫著「My First Day Of Pre 4K 2022」(我的幼稚園第一天,2022年),他的職業假笑看得姨母粉們忍不住笑出聲。



一轉眼兄弟倆已經到了入學的年紀了。有美媽媽還稱:「威廉讀國小1年紀,本特利是4歲班,希望從今天開始在學校裡好好和朋友們相處,多多學習知識,開心地玩耍,要幸福哦!愛你們,我的兒子們。 」

「威本聯盟」是育兒綜藝節目《超人回來了》的人氣家庭,Sam父子從2016年10月開始出演節目,威廉當時還是剛出生的「奶威」,後來觀眾們又和節目一起見證了本特利的出生,結成「威本聯盟」,兄弟倆陪伴觀眾足足五年,創造了許多經典表情包和語句。



2021年11月,Sam發文表示宣佈正式從《超人回來了》下車,稱:「這段時間非常感謝,雖然用話語不足以表達,但真是非常美好的經歷。 有始就有終,很可惜到了要離開的時機啊。 多虧了各位的喜愛,製造了很多回憶。 非常感謝大家,以後也拜託各位的喜愛和應援!祝大家幸福健康,愛你們!」



雖然「威本聯盟」不再亮相《超人回來了》,但考慮到有太多喜歡小兄弟倆的姨母姨夫粉,今年5月Sam父子又推出了真人秀《海明頓家的夢想衣櫥》,粉絲們依舊可以隨時關注孩子們的成長。



