暴風成長！JAMJAM-建厚-本特利，都已經8歲讀國小一年級了

姨母們「雲」養的寶寶們一眨眼都到了入學的年紀。

明星育兒節目《超人回來了》一直都是KBS的招牌綜藝之一，天使般的寶寶們不知道治癒了多少觀眾，最近這三位2017年出生，已經離開節目多時的孩子們再次引發了關注，因為他們已經8歲（韓國年齡），邁入（或即將邁入）國小一年級了。

文熙俊和昭燏的小兒子亮相《超人回來了》，而兩人的大女兒熙律也是早前的嘉賓，因為弟弟的登場，她重回觀眾視線。 熙律在節目中表示：「我是文熙律，胎名叫JAMJAM，已經8歲了，滿7周歲了。 」許久不見的JAMJAM已經從幼兒變成了小小淑女，一雙大眼睛依舊水汪汪，完全是等比例長大。 熙律2017年5月12日出生，已滿6周歲，因此不少觀眾推測她今年已經開始讀國小。





《超人回來了》中還有混血寶寶朴建厚和本特利都是2017年出生。 建厚2017年8月21日出生，已經是國小一年級學生了，爸爸朴柱昊的IG上經常分享兒子的照片，小時候肉乎乎的建厚逐漸褪去了嬰兒肥，長成了帥氣的小少年。



姨母們看著長大的本特利生於2017年11月8日，是三人中年齡最小的，目前就讀於首爾某外國人學校，雖然已經離開了節目，但爸爸媽媽仍在精心經營著他的IG和YouTube頻道。 嬰幼兒時期的本特利彷彿一個軟糯的團子，毛髮稀疏如同蒲公英一般，明明是混血，卻不願意說英文。 現在的他像哥哥威廉一樣留著飄逸的中長髮，愛好冰球，已經能說一口流利的英文了。



得知孩子們近況的網友們紛紛表示：「感覺他們昨天才出生，現在竟然都是國小生了」、「從寶寶變成了兒童」、「時間過太快了」、「從牙牙學語到國小生，居然已經上學了」等。

小朋友們都有在好好長大，姨母們非常欣慰。

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