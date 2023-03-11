聽完原因很心疼！「威本聯盟」威廉上學後拒絕爸媽擁抱，還不敢和女生玩

「威本聯盟」哥哥威廉的校園生活引發了熱議。

日前，爸爸Sam、媽媽有美和「威本聯盟」共同亮相的YouTube節目《海明頓鐘點房》播出了新的一期，威廉小心翼翼地提及學校生活，聽得姨母粉們既擔心又傷心。 Sam爸爸透露威廉最近很抗拒爸爸、媽媽擁抱、親吻他，甚至要求爸爸媽媽在送他上學時不要再出現擁抱、親吻等親密行為，原因則是擔心同學們會笑話他。 Sam很擔心地問了一句：「同學們都說了什麼？」 威廉這才解釋：「反正就會說些有的沒的。」



上了學的威廉肉眼可見的穩重了許多，不再像之前《超人回來了》中那樣活潑。 他不僅拒絕父母的摟抱，在學校裡都不敢和女生在一起玩耍，原因皆是害怕被同學們嘲笑。聽到兒子在學校的處境，Sam和有美臉色一下子變得嚴肅起來，滿眼的擔憂。

很快Sam就調整好自己的心態，並寬慰兒子說：「他們是因為羡慕你才這樣，也有可能是你有他們沒有的零食，亦或是嫉妒你和爸爸關係那麼好，總之沒必要太在意別人的看法。」 聽了爸爸的安慰之後，小威廉似懂非懂地點了點頭。



節目播出後有不少姨母粉擔心威廉是否在學校被欺負了，紛紛上網留言安慰，最後Sam解釋是小朋友之間的玩鬧，他也會繼續引導威廉如何和同學們相處，互相關愛。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞