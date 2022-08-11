【劇透】《非常律師禹英禑》EP.13鄭明錫帶隊出差濟州島，禹英禑見李濬浩姐姐遇風波

《非常律師禹英禑》虐戀要開始了嗎？
《非常律師禹英禑》第13集中禹英禑（朴恩斌 飾）和汪洋律所的同事們一起前往濟州島，並見到了李濬浩（姜泰伍 飾）的家人。 「鯨魚」CP的愛情獲得了家人的認可嗎？
禹英禑向鄭明錫（姜其永 飾）提出出差申請，因為汪洋律所接到了新委託，前往濟州島漢白山途中，行人們需要向路過的黃地寺繳納文化遺產參觀費3000塊（韓幣，下同），行人們對此項收費有異議。 之後鄭明錫就帶著禹英禑、崔秀妍（河允景 飾）、權敏宇（朱锺赫 飾）和李濬浩一同前往濟州島。
一行人率先前往3008號國道，發現黃地寺在不少地方都設立了售票處，路人們不管去不去黃地寺，都得繳納3000塊，這錢就如同「買路財」。 第一次開庭時，法官聽取了禹英禑的言論，認為黃地寺確實是違規收費。 但黃地寺卻表示3008號國道有一大段都貫穿了黃地寺的所有地，根據「文化財產保護法」規定，黃地寺收費完全合理。 事後，黃地寺的住持又邀請鄭明錫等人參觀寺院，當天僧人們正好在誦讀《地藏經》做法事，原來3008號國道是車禍多發地，住持解釋說：「眼見不一定為實，不要被眼前所見而迷惑，要看到事物的本質。 」
等到了第二次開庭日，鄭明錫突然暈厥嚇壞了所有人，經常熬夜、飲食不規律的他健康出現問題，而濟州島出差也讓鄭明錫似乎產生了某些變化。 原來鄭明錫早在8年前就結婚了，但婚後忙於工作忽略了家庭，導致婚姻破裂，他和前妻的蜜月旅行地就是濟州島，故地重遊，曾經的記憶紛紛湧入腦中。 而崔秀妍和權敏宇之間似乎也有一股不尋常的氣流在穿梭......
本次濟州島之行中最興奮的人就是禹英禑了，不僅能看到鯨魚，這也是禹英禑第一次和李濬浩的家人見面。 然而李濬浩的姐姐並沒有像弟弟那樣喜歡禹英禑，在英禑離席時對弟弟說：「你應該找一個讓你幸福的人，而不是需要你照顧的人。 」這句話正好被準備回到座位上的英禑聽到。 「鯨魚CP」的愛情路遇到了阻礙，接下來又將如何發展，敬請期待接下來的劇情吧。
此外，《非常律師禹英禑》第13集全國收視率為13.5%，比上一集稍下滑。
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