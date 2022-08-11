團結大會變「辛酸大會」！《我家的熊孩子》比誰更像熊孩子，「沒能娶老婆」「媽媽嫌我丟臉」都拿來說嘴XD

笑瘋～XDD

《我家的熊子》7日播出的EP.304延續8+1屆熊孩子團結大會的內容，此次團結大會沒有選MVP，倒是「比誰更像熊孩子*」奪取黃金鑰匙。（*節目原譯是「醜孩子」，「熊孩子」源於中國北方用語，指調皮的孩子。）

*8+1屆熊孩子團結大會前情提要：《熊孩子》團結大會就是意想不到的場場大戰，弱者都有機會出頭！「金肌肉」金鍾國其實也不難對付XD‎／8+1屆《熊孩子》團結大會臭腳、黑洞滿天飛～希澈超惱人挑釁奏效，金鍾國再失利

眾人玩起Bingo，每個人寫下12個成為熊孩子的理由，最先連成兩條線就贏了。百百種理由都被寫了下來，觀眾聽了很辛酸但他們卻玩得很開心，各種理由如下：

「媽媽到現在還擔心我」、「沒有女朋友」、「沒能娶老婆」、「沒有子女」、「喝很多酒」、「男性荷爾蒙低落」、「遊戲中毒」、「運動中毒」、「還在吃媽媽做的飯」、「沒有明亮朗的未來」、「沒什麼工作」、「痛風」……（快看他們玩得多開心，笑越開媽媽們就越氣XD）



最終由會長aka後屋老人、最年長熊孩子的年齡不詳卓在勳拿下第一名奪得金鑰匙！



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