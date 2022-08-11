时间过得超快！「威本联盟」哥哥威廉是国小一年级生啦，弟弟本特利再露职业假笑XD

不知不觉间又一个「国民宝宝」变成了国小生。

有美妈妈10日更新个人IG，公开了两个儿子威廉和本特利近况照，还附文写道：「我们终於当上学生家长了。」照片拍自某所位於首尔的外国人学校内，威廉和本特利站在大草坪前，威廉举著写有「My First Day Of Grade One 2022」（我的国小第一天，2022年）的纸张，本特利手里则写著「My First Day Of Pre 4K 2022」（我的幼稚园第一天，2022年），他的职业假笑看得姨母粉们忍不住笑出声。



一转眼兄弟俩已经到了入学的年纪了。有美妈妈还称：「威廉读国小1年纪，本特利是4岁班，希望从今天开始在学校里好好和朋友们相处，多多学习知识，开心地玩耍，要幸福哦！爱你们，我的儿子们。 」

「威本联盟」是育儿综艺节目《超人回来了》的人气家庭，Sam父子从2016年10月开始出演节目，威廉当时还是刚出生的「奶威」，后来观众们又和节目一起见证了本特利的出生，结成「威本联盟」，兄弟俩陪伴观众足足五年，创造了许多经典表情包和语句。



2021年11月，Sam发文表示宣布正式从《超人回来了》下车，称：「这段时间非常感谢，虽然用话语不足以表达，但真是非常美好的经历。 有始就有终，很可惜到了要离开的时机啊。 多亏了各位的喜爱，制造了很多回忆。 非常感谢大家，以后也拜托各位的喜爱和应援！祝大家幸福健康，爱你们！」



虽然「威本联盟」不再亮相《超人回来了》，但考虑到有太多喜欢小兄弟俩的姨母姨夫粉，今年5月Sam父子又推出了真人秀《海明顿家的梦想衣橱》，粉丝们依旧可以随时关注孩子们的成长。



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