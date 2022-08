时间过得超快！「威本联盟」哥哥威廉是国小一年级生啦，弟弟本特利再露职业假笑XD

不知不觉间又一个「国民宝宝」变成了国小生。

有美妈妈10日更新个人IG,公开了两个儿子威廉和本特利近况照,还附文写道:「我们终於当上学生家长了。」照片拍自某所位於首尔的外国人学校内,威廉和本特利站在大草坪前,威廉举著写有「My First Day Of Grade One 2022」(我的国小第一天,2022年)的纸张,本特利手里则写著「My First Day Of Pre 4K 2022」(我的幼稚园第一天,2022年),他的职业假笑看得姨母粉们忍不住笑出声。



一转眼兄弟俩已经到了入学的年纪了。有美妈妈还称:「威廉读国小1年纪,本特利是4岁班,希望从今天开始在学校里好好和朋友们相处,多多学习知识,开心地玩耍,要幸福哦!爱你们,我的儿子们。 」

「威本联盟」是育儿综艺节目《超人回来了》的人气家庭,Sam父子从2016年10月开始出演节目,威廉当时还是刚出生的「奶威」,后来观众们又和节目一起见证了本特利的出生,结成「威本联盟」,兄弟俩陪伴观众足足五年,创造了许多经典表情包和语句。



2021年11月,Sam发文表示宣布正式从《超人回来了》下车,称:「这段时间非常感谢,虽然用话语不足以表达,但真是非常美好的经历。 有始就有终,很可惜到了要离开的时机啊。 多亏了各位的喜爱,制造了很多回忆。 非常感谢大家,以后也拜托各位的喜爱和应援!祝大家幸福健康,爱你们!」



虽然「威本联盟」不再亮相《超人回来了》,但考虑到有太多喜欢小兄弟俩的姨母姨夫粉,今年5月Sam父子又推出了真人秀《海明顿家的梦想衣橱》,粉丝们依旧可以随时关注孩子们的成长。



