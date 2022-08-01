GFRIEND「所願」金韶情首部演技作品上個月才播，今傳離開公司IOK，IOK無預警刪資料引粉絲怒

才加入新公司IOK展開演技生涯短短一年QQ 希望所願能趕快找到下個歸宿！！

人氣女團GFRIEND去年5月解散，隊長所願（Sowon）轉往演員之路發展，當年7月加入了演員公司IOK Company，以本名「金韶情」活動。豈知，今（1）日驚傳離開IOK Company，僅合作短短一年。

GFRIEND去年解散讓粉絲Buddy們心碎，也為KPOP拋下震撼彈。儘管如此，粉絲還是祝福每個成員們未來各自的發展，包括所願要變身「金韶情演員」。所願簽約的IOK Company規模不小，旗下有高賢廷、趙寅成、金荷娜等人，還收購了YNK娛樂把金賢珠、申惠善等納入麾下。原以為所願會隨著進入IOK Company好好發展演員夢，但似乎不盡人意。



所願在IOK Company一年來只繳出一部主演電影《毛骨悚然的同居》，上個月才於OTT播出，該電影出了影集版和劇場版，劇場版甚至還沒上映（預計本月過後上映）。去年底還有消息所願要演出樂天娛樂出品的系列短片《4分44秒》，不過不曉得是不是計畫生變，樂天上個月公告了一個短片大賽，以「4分44秒」為限制徵選。



所願的粉絲在《毛骨悚然的同居》宣傳期就有討論過IOK Company「沒有用心宣傳作品」，今日IOK Company無預警刪光所願在官網的個人資料，IG也退追所願，「暗暗宣告」與所願不再合作的舉動讓一些粉絲氣炸，在IOK Company其他IG貼文下留言「Bye」、「Unfollow」或倒讚符號表達不滿。



IOK Company至今仍未對此發布官方聲明。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞