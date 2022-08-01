出道第18年還住宿舍的愛豆：Super Junior 圭賢＆銀赫！宿舍已成功續約，又可以看他們在那拍綜藝啦！

近日，韓國論壇 The qoo 有一篇「出道第18年還住在宿舍生活的愛豆」的文章，引發不少討論。

說的正是在 Super Junior 圭賢和銀赫。《全知干預視角》中，圭賢曾說過公司提過和其他歌手一起住，或是換到小一點的地方，圭賢：「那是我去戰鬥的！真的是通過我的戰鬥守住宿舍的。」



而銀赫在退伍後獨自生活2年左右，因爲害怕又孤獨重新回到宿舍（如果沒有行程是和家人住，有行程的時候住在宿舍）。



還有和兩個人非常合得來，一起住在宿舍的經紀人元永善。



近日，銀赫在簽售會提到：「7月底合約到期的宿舍，完成續約。」宿舍的續約消息一公開後，「宿舍續約」甚至還登上了日本推特的實時趨勢！雖然三人住在一起會鬥嘴、吵鬧但偶爾也會互相依靠，照這樣下去的話能住滿20年是已經確定的，希望之後會拍《全知干預視角》啊！而...他們對於更多的成員入住則是極力反對 XD

혁재피셜 ) 7월말 계약 완료였던 숙소 재계약 완#은혁 #규현 — 써니 (@Dalnim_044) July 24, 2022

（出演綜藝《多吃家》時，銀赫還特別向一起生活的圭賢表示感謝。他說：「圭賢平時不怎麼表達自己的想法，（因爲擔心母親病情）有時候我睡不着覺，但圭賢凌晨來到我的房間，靜靜地陪着我。」）

규현이도 그런 표현같은 걸 많이 안 하는데 제가 한참 잠을 못 자고 그럴 때가 있었거든요 규현이가 새벽에 제 방으로 와서 괜히 와서 있어주고....뭉클하더라고요 pic.twitter.com/6I4hEvmhaA — 욘미 (@elf__hasu) March 12, 2021

這也讓網友紛紛表示：「我也不想一個人住，真的很想見那種靈魂的室友」、「他們甜甜蜜蜜地活着，不讓其他成員來，真搞笑」、「維持宿舍的同時，反對成員們多進來」、「但是看起來真的很好！因爲房子很大，所以不會太干涉」、「這個不是宿舍，而是同居室友吧 哈哈哈」、「《全知干預視角》特別合適，看起來很幸福」等等。



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