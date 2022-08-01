GFRIEND「所愿」金韶情首部演技作品上个月才播，今传离开公司IOK，IOK无预警删资料引粉丝怒

才加入新公司IOK展开演技生涯短短一年QQ 希望所愿能赶快找到下个归宿！！

人气女团GFRIEND去年5月解散，队长所愿（Sowon）转往演员之路发展，当年7月加入了演员公司IOK Company，以本名「金韶情」活动。岂知，今（1）日惊传离开IOK Company，仅合作短短一年。

GFRIEND去年解散让粉丝Buddy们心碎，也为KPOP抛下震撼弹。尽管如此，粉丝还是祝福每个成员们未来各自的发展，包括所愿要变身「金韶情演员」。所愿签约的IOK Company规模不小，旗下有高贤廷、赵寅成、金荷娜等人，还收购了YNK娱乐把金贤珠、申惠善等纳入麾下。原以为所愿会随著进入IOK Company好好发展演员梦，但似乎不尽人意。



所愿在IOK Company一年来只缴出一部主演电影《毛骨悚然的同居》，上个月才於OTT播出，该电影出了影集版和剧场版，剧场版甚至还没上映（预计本月过后上映）。去年底还有消息所愿要演出乐天娱乐出品的系列短片《4分44秒》，不过不晓得是不是计画生变，乐天上个月公告了一个短片大赛，以「4分44秒」为限制徵选。



所愿的粉丝在《毛骨悚然的同居》宣传期就有讨论过IOK Company「没有用心宣传作品」，今日IOK Company无预警删光所愿在官网的个人资料，IG也退追所愿，「暗暗宣告」与所愿不再合作的举动让一些粉丝气炸，在IOK Company其他IG贴文下留言「Bye」、「Unfollow」或倒赞符号表达不满。



IOK Company至今仍未对此发布官方声明。

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