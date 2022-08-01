炫彬回來了！《機密同盟2》首支預告公開，Daniel Henney加盟原班人馬、9月中秋激戰上映

潤娥的花癡對象又多了一個！柳海真把炫彬和Daniel Henney比作 Ironman 和美國隊長，真的超會講XD

《機密同盟》第一部由炫彬、柳海真、少女時代潤娥主演，講述南刑北韓警秘密合作、追查藏在韓國的脫北犯罪組織的故事。 2017年春節連假在韓上映後吸引到781萬人次觀看，在眾人好評敲碗下拍攝了續集《機密同盟2：International》，今日公開首支預告片。

第一部結尾任鐵零（炫彬 飾）已回到北韓，預告片中再次來到南韓與姜鎮泰（柳海真 飾）展開合作。面對眾人的包圍，姜鎮泰說：「解除禁武令5分鐘哦~」任鐵零沉穩回答：「1分鐘足矣。」



除了原班人馬外，續集還加入混血男星丹尼爾‧海尼（Daniel Henney）飾演美國FBI特工傑克，賭上FBI的尊嚴加入三方同盟、合作追捕國際犯罪組織。



潤娥繼續飾演對任鐵零花癡的小姨子朴敏英，這次似乎是因為見到傑克，雙眼發光驚歎說：「一樣帥氣耶！」敏英和鎮泰妻子在家關注作戰進度，看到任鐵零從高處跳下時還緊張地大喊：「哦莫，鐵零先生！鐵零先生！」



三人在韓國烤肉店聚餐，姜鎮泰幫兩位同伴勸和：「我們相當於復仇者聯盟，現在薩諾斯就要彈指了，鋼鐵人和美國隊長還在爭論誰更厲害怎麼行？」最後三人默默碰杯。



《機密同盟2：International》計劃在9月中秋連假期間上映，期待中文版上映的消息呀！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞