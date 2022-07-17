【K社韓文小百科】《非常律師禹英禑》提到的3隻海豚，背後故事橫跨多年令人鼻酸：召喚同伴一同逃跑，憂鬱海豚歸群產子

《非常律師禹英禑》女主角禹英禑是一位患有自閉障礙、鍾愛鯨豚類動物的律師，第4集她提到有3隻海豚曾在水族館表演海豚秀、後來放歸濟州大海，其實背後故事十分曲折。

英禑提到的3隻海豚名叫三腳、春三和福順，都是印太瓶鼻海豚（남방큰돌고래）。實際上被非法捕獲後放歸濟州大海的印太瓶鼻海豚共有7隻，它們被人類展示的時間短則3年、長則20年。 其中5隻野放順利、有3隻回到族群後還生下寶寶，但也有2隻迎來令人遺憾的結局。



印太瓶鼻海豚很早就被朝鮮半島上的居民發現，《朝鮮王朝實錄》就有捕到海豚的記載。 目前濟州海中共有120隻左右印太瓶鼻海豚，是國際保護物種。 海女潛水捕撈時，海豚們經常在旁邊遊蕩嬉戲，濟州當地一直有海豚搭救溺水海女的傳說。 有分析認為固定生活在沿岸的印太瓶鼻海豚會驅趕鯊魚，間接保護了濟州海女不受鯊魚傷害。



因為印太瓶鼻海豚的食物和漁民的捕撈目標重疊，每年都有10隻印太瓶鼻海豚被定置網誤捕。 英禑提到的三腳（삼팔이）是在2010年5月被非法捕獲，隨後賣給濟州中文園區內的海豚表演企業太平洋樂園，野放前做了3年海豚秀。 春三（춘삼이）是2009年6月闖入漁民的定置網，以1000萬韓元賣給太平洋樂園。



福順是和另一隻海豚Jedoli在2009年5月被同一張網捕獲。福順（복순이）被以1500萬韓元賣到太平洋樂園，Jedoli（제돌이）則被賣到首爾大公園進行表演，與另外3隻海豚一起關在直徑只有5m的水槽中。



2010年，太平洋樂園被揭發20多年來用非法捕獲和購買的印太瓶鼻海豚進行表演，引起輿論震驚，動物自由連帶等市民團體紛紛敦促停止表演、放歸被捕海豚。 2012年3月，首爾市長朴元淳決定暫停首爾大公園的海豚秀，把園中海豚Jedoli放歸自然; 2013年3月，韓國大法院隊太平洋樂園做出「沒收刑」判決，即是對園中的春三、三腳、泰山、福順做出野放決定。 這是亞洲第一次放歸被捕海豚，也全世界第一次放歸印太瓶鼻海豚。

2013年最先野放的就是英禑提到的三腳和春三，以及引起話題的Jedoli。 「三腳」頗具傳奇色彩，它原本輿另兩只海豚一起在濟州西歸浦海域的網箱中接受適應訓練，但趁網子被風浪撕開缺口時提前逃了出來。 不過三腳沒有獨自遊走，而是在網箱周圍徘徊、銜來海藻做出玩耍動作，彷彿在鼓勵同伴一同出逃。



2016年三腳在濟州海中首次產仔，四個月後春三和Jedoli也生下了寶寶。 其實野生動物在人工環境中壓抑天性、行為也被改變，時有海豚襲擊馴獸師或以頭撞牆尋死的新聞，野放海豚更是從未見繁育後代。 三腳和春三，就這樣成為全世界第一批野放後成功繁殖的海豚。

Jedoli背鰭上有標記白色數字「1」，春三是數字「2」，三腳則因為提前逃跑，只能通過背鰭上的缺口確定身份啦XD



英禑提到的另一隻海豚福順則不太順利。她雖然在被捕前就有上下吻合攏不正的問題，但好奇心強烈、十分活潑。被捕後進入陌生環境，加上與同伴分開，導致抗拒進食、身體瘦弱、精神十分敏感，甚至出現憂鬱傾向。所以經歷較久的治療過程後，於2015年才成功野放。 不過令人欣慰的是，福順回到族群後適應得不錯，還在2018年生下了寶寶！



另外3隻海豚泰山（태산）於2015年，金背（금등이）和大炮（대포）於2017年獲得野放。 前5隻都有成功回歸海豚群，但後2隻在野放5個月後便行蹤不明。 因為這兩隻都是未成年時就被捕獲、人工圈養了19年和20那年之久，雖然有人猜測它們去了其他海域，但更大的可能是未能適應野生環境，已經離這個世界。

雖然已經有7隻海豚成功回到大海故鄉，但太平洋樂園仍圈養著4隻表演用海豚（從國外進口或被捕時間早於大法院判決涵蓋的期間），濟州海上風力發電機的噪音和水污染也威脅著印太瓶鼻海豚的生存。 原本最常見到海豚的濟州翰林邑一帶，在2012年安裝海上氣象塔之後再也沒有發現海豚。 韓國的印太瓶鼻海豚生活在濟州島沿岸4km以內的淺海，如果安裝更多發電機，可能導致它們徹底失去攝食地，所以至今仍有為印太瓶鼻海豚們爭取生存權益的聲音。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞