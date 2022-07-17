韓國首部網路漫畫職場劇！金世正主演《今日的網漫》全員海報公開，「NEON網漫」14名人物介紹看過來～

世正真的好可愛，太期待這部劇了＞＜

由金世正、崔丹尼爾與南潤壽主演，SBS本月29日即將推出的新劇《今日的網漫》，在播出前，不妨先了解大致劇情及人物介紹吧！

《今日的網漫》改編自日本漫畫家松田奈緒子的漫畫作品《重版出來！》，是韓國電視劇史上首次以網路漫畫為背景，描繪滲透進我們生活，在遊戲、電影、電視劇等等領域都看得到，每天都會上傳「今日的網漫」，背後人們的故事。故事從一位原本是柔道選手的「溫心」，來到「NEON網路漫畫」就職的開始，是溫心的漫畫編輯成長記。

一部漫畫作品的誕生，不僅有創作的漫畫家們，還有背後像是影子支持漫畫家的編輯們。全員海報就以溫心（金世正 飾）為中心，搞笑的呈現網漫職員們追著漫畫家趕稿的畫面，右邊是NEON網漫職員們，左邊是簽約漫畫家們。



NEON網漫職員

溫心（金世正 飾），NEON編輯部新進員工。放棄了柔道金牌得主的夢想，投入網路漫畫編輯，帶著熱情和正能量開啟了第二個夢。講一個TMI，她可是「吃貨」。



石智亨（崔丹尼爾 飾），NEON編輯部副總編。是個對工作有強烈熱情和責任感的專業人士，指導、帶領溫心等許多後輩，是後輩們的人生導師。



具俊英（南潤壽 飾），和溫心一樣是編輯部新進員工，高智商、外表俊秀有禮、口才絕佳，完全是「媽朋兒」（媽媽朋友的兒子）。然而，他卻因為完全不懂網漫，在新進職員裡被評為「劣等」。



張萬哲（朴浩山 飾），20年資歷的總編輯，擁有優秀的識人眼光，就是他相中了溫心的才華。權英培（梁玄敏 飾），是編輯部第三號總編，是比較重業績的現實上司。



許冠英（河道權），處理NEON網站所有服務的本部長，覬覦著代表理事職位，相當具有野心。另外還有王牌編輯奇柔美（姜萊燕 飾），以及特別尊重漫畫家創作的編輯崔斗熙（安泰煥）。



漫畫家

白御鎮（金甲洙 飾），以作品《龍》系列聞名的漫畫界的巨擘，三十多年來一直畫著漫畫，是歷經紙本漫畫與網路漫畫交替時代的大師。



吳允（Highlight孫東雲 飾），以筆下的漫畫以及帥氣外貌一砲而紅，開始上各大節目露臉，不過在為新作品努力時，便會專心致志創作。



申大陸（金道勳 飾），天才新人漫畫家，參加NEON網漫夏令營被發掘，是個「極客」（比較不愛社交，總在家專注於自己的事的人）。具瑟雅（全慧妍 飾），畫風細膩，和申大陸一樣參加NEON網漫夏令營被發掘。



蹦米（河律莉 飾），NEON點擊率排行第一的漫畫家，本來是新手，一夕間成為業界Top。羅江南（林徹洙），代表作《九尾狐公主》，和張萬哲與石智亨保持著長久合作的義氣。另外還有一名新人作家，創作棒球漫畫《Full Count》的李宇貞（張星允 飾）。



《今日的網漫》將接檔《為何是吳秀才》於本月29日播出，好奇網路漫畫職場的觀眾可別錯過了！目前釋出的預告都在表現溫心眼中的奇幻漫畫世界，不曉溫心未來在職場有何挑戰呢？



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