【K社韩文小百科】《非常律师禹英禑》提到的3只海豚，背后故事横跨多年令人鼻酸：召唤同伴一同逃跑，忧郁海豚归群产子

《非常律师禹英禑》女主角禹英禑是一位患有自闭障碍、钟爱鲸豚类动物的律师，第4集她提到有3只海豚曾在水族馆表演海豚秀、后来放归济州大海，其实背后故事十分曲折。

英禑提到的3只海豚名叫三脚、春三和福顺，都是印太瓶鼻海豚（남방큰돌고래）。实际上被非法捕获后放归济州大海的印太瓶鼻海豚共有7只，它们被人类展示的时间短则3年、长则20年。 其中5只野放顺利、有3只回到族群后还生下宝宝，但也有2只迎来令人遗憾的结局。



印太瓶鼻海豚很早就被朝鲜半岛上的居民发现，《朝鲜王朝实录》就有捕到海豚的记载。 目前济州海中共有120只左右印太瓶鼻海豚，是国际保护物种。 海女潜水捕捞时，海豚们经常在旁边游荡嬉戏，济州当地一直有海豚搭救溺水海女的传说。 有分析认为固定生活在沿岸的印太瓶鼻海豚会驱赶鲨鱼，间接保护了济州海女不受鲨鱼伤害。



因为印太瓶鼻海豚的食物和渔民的捕捞目标重叠，每年都有10只印太瓶鼻海豚被定置网误捕。 英禑提到的三脚（삼팔이）是在2010年5月被非法捕获，随后卖给济州中文园区内的海豚表演企业太平洋乐园，野放前做了3年海豚秀。 春三（춘삼이）是2009年6月闯入渔民的定置网，以1000万韩元卖给太平洋乐园。



福顺是和另一只海豚Jedoli在2009年5月被同一张网捕获。福顺（복순이）被以1500万韩元卖到太平洋乐园，Jedoli（제돌이）则被卖到首尔大公园进行表演，与另外3只海豚一起关在直径只有5m的水槽中。



2010年，太平洋乐园被揭发20多年来用非法捕获和购买的印太瓶鼻海豚进行表演，引起舆论震惊，动物自由连带等市民团体纷纷敦促停止表演、放归被捕海豚。 2012年3月，首尔市长朴元淳决定暂停首尔大公园的海豚秀，把园中海豚Jedoli放归自然; 2013年3月，韩国大法院队太平洋乐园做出「没收刑」判决，即是对园中的春三、三脚、泰山、福顺做出野放决定。 这是亚洲第一次放归被捕海豚，也全世界第一次放归印太瓶鼻海豚。

2013年最先野放的就是英禑提到的三脚和春三，以及引起话题的Jedoli。 「三脚」颇具传奇色彩，它原本舆另两只海豚一起在济州西归浦海域的网箱中接受适应训练，但趁网子被风浪撕开缺口时提前逃了出来。 不过三脚没有独自游走，而是在网箱周围徘徊、衔来海藻做出玩耍动作，彷佛在鼓励同伴一同出逃。



2016年三脚在济州海中首次产仔，四个月后春三和Jedoli也生下了宝宝。 其实野生动物在人工环境中压抑天性、行为也被改变，时有海豚袭击驯兽师或以头撞墙寻死的新闻，野放海豚更是从未见繁育后代。 三脚和春三，就这样成为全世界第一批野放后成功繁殖的海豚。

Jedoli背鳍上有标记白色数字「1」，春三是数字「2」，三脚则因为提前逃跑，只能通过背鳍上的缺口确定身份啦XD



英禑提到的另一只海豚福顺则不太顺利。她虽然在被捕前就有上下吻合拢不正的问题，但好奇心强烈、十分活泼。被捕后进入陌生环境，加上与同伴分开，导致抗拒进食、身体瘦弱、精神十分敏感，甚至出现忧郁倾向。所以经历较久的治疗过程后，於2015年才成功野放。 不过令人欣慰的是，福顺回到族群后适应得不错，还在2018年生下了宝宝！



另外3只海豚泰山（태산）於2015年，金背（금등이）和大炮（대포）於2017年获得野放。 前5只都有成功回归海豚群，但后2只在野放5个月后便行踪不明。 因为这两只都是未成年时就被捕获、人工圈养了19年和20那年之久，虽然有人猜测它们去了其他海域，但更大的可能是未能适应野生环境，已经离这个世界。

虽然已经有7只海豚成功回到大海故乡，但太平洋乐园仍圈养著4只表演用海豚（从国外进口或被捕时间早於大法院判决涵盖的期间），济州海上风力发电机的噪音和水污染也威胁著印太瓶鼻海豚的生存。 原本最常见到海豚的济州翰林邑一带，在2012年安装海上气象塔之后再也没有发现海豚。 韩国的印太瓶鼻海豚生活在济州岛沿岸4km以内的浅海，如果安装更多发电机，可能导致它们彻底失去摄食地，所以至今仍有为印太瓶鼻海豚们争取生存权益的声音。

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