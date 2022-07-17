《還魂》朴首領該緊張起來了！金道主被李先生「抱個滿懷」，他自言自語：「是因為有幾天沒喝斷根茶嗎？」

究竟，李先生是否會成為「助攻」呢？太好奇劇情發展了！



現正熱播中的tvN週末劇《還魂》，以歷史上和地圖上都不存在，並由張氏、徐氏、朴氏及陳氏這四大術士家族與王室一同管理的「大湖國」為背景，描述一群能操縱天地之水氣的年輕術士們，以及因能交換靈魂的「還魂術」而命運曲折的天下第一殺手，克服困境一起成長的奇幻愛情故事。

其中，有對CP很引人注目，那就是由劉俊相飾演的「朴首領」，和吳娜拉飾演的「金道主」。這對歡喜冤家平時吵吵鬧鬧，明眼人都看得出來他們對彼此都有些「意思」，但就是沒有更進一步的發展，令追劇的觀眾看的「心癢癢」。



在昨晚（16日）播出的第9集，朴首領、金道主和許院長聚在一起喝酒，並說起陳年往事。很久以前，許院長是想把張煜的母親介紹給朴首領的，哪知朴首領居然如此不爭氣，桃花就這樣被張強追走了！

金道主指出問題，那就是朴首領沒有向桃花「告白」，才會造成如此局面。朴首領不滿：「心意一定要說出來才懂嗎？用看的便非常明瞭啊。」金道主不認同，「愛」就要大聲說出來，這樣才不會被別人吸引，然後一心一意地等你。

不知變通（？）的朴首領表示，既然她無法一心一意、會被別人吸引，那不要也罷！這些都是無可奈何的事情。金道主聽完朴首領這些話，很是氣憤，想要先走一步。朴首領問她：「要去哪啊？」金道主回答：「去找別人，別人！」XD



很是鬱悶的金道主，在湖畔旁用樹葉數著：「他愛慕我、他不愛慕我」。意識到自己在做些無謂的事情，金道主要離開的時候奮力一踢，把自己的鞋子也踢出去了。想把鞋子撿回來，就在要掉進湖裡的時候…李先生英雄救美！

金道主就這樣被李先生抱個滿懷，平時不接近女色的他表情明顯有了變化。他用術式把金道主的鞋子撿回來，金道主滿是感謝，又想到他就是幫助自家少爺張煜的人。

慌張的李先生想要趕快離開現場，沒想到他與金道主的衣服纏在一起了。又是一陣手忙腳亂，金道主想要正式向李先生表達感謝，一抬頭，卻發現李先生不見了！只見他躲在柱子後方，自言自語道：「是因為有幾天沒喝斷根茶嗎？」李先生真的好純情哈哈哈！！！



一直在旁邊看著朴首領和金道主的許院長，其實也和觀眾一樣，覺得急死人了！當歡喜冤家又開始鬥嘴，孫女忍不住問：「他們是什麼關係呢？」許院長回答：「他們是有些說不清、道不明，但又看似很明白的關係」、「雖然看似親密，但沒什麼特別的關係。但是妳看，那傢伙（指朴首領）太不會察言觀色了，我都快被悶死了！」

就像之前許院長說的，再這樣下去朴首領可能又要被回絕啦！而且現在還出現一位許先生，這「三角關係」會如何發展呢？太好奇啦！

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