在百貨現場見到車銀優本人後的網友反應：「又一次被神顏爆擊心臟」、「現場看更震撼！」

網友忍不住抱怨說：「用一般相機拍車銀優這件事有罪！」、「相機畫素這麼低，臉蛋卻是超高畫質～（換句話說他臉很精緻）」

歌手兼演員的「臉蛋天才」車銀優（男團ASTRO成員）昨天出席了首爾 IFC 百貨（購物中心、Mall）的粉絲簽名會，神顏般的完美臉龐再次成為了話題的焦點人物。

原PO分享了「今天用一般相機所拍攝的車銀優」引發了熱烈討論，高挑身材身穿藍色襯衫搭配白色長褲，簡直就是完美的夢中情人，雖然很多粉絲都會稍微修圖過後再上傳心愛偶像的照片，但在一般路人居多的情況下，車銀優依舊用顏值戰勝了各種相機，擄獲了現場市民們的心～。



網友留言：「我人就在現場，相機根本就拍不出他的美好」、「媽！今天我在百貨看見了天使」、「身為男人看到他的臉都忍不住讚嘆」、「本人比照片好看太多了！」、「必須要起訴這台相機，毀了車銀優的顏值」、「下輩子投胎只要有這張臉就夠了」、「現場看真的整個人都在發光」、「近距離看到他本人我整張嘴沒閉起來過」

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