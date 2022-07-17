《还魂》朴首领该紧张起来了！金道主被李先生「抱个满怀」，他自言自语：「是因为有几天没喝断根茶吗？」

究竟，李先生是否会成为「助攻」呢？太好奇剧情发展了！



现正热播中的tvN周末剧《还魂》，以历史上和地图上都不存在，并由张氏、徐氏、朴氏及陈氏这四大术士家族与王室一同管理的「大湖国」为背景，描述一群能操纵天地之水气的年轻术士们，以及因能交换灵魂的「还魂术」而命运曲折的天下第一杀手，克服困境一起成长的奇幻爱情故事。

其中，有对CP很引人注目，那就是由刘俊相饰演的「朴首领」，和吴娜拉饰演的「金道主」。这对欢喜冤家平时吵吵闹闹，明眼人都看得出来他们对彼此都有些「意思」，但就是没有更进一步的发展，令追剧的观众看的「心痒痒」。



在昨晚（16日）播出的第9集，朴首领、金道主和许院长聚在一起喝酒，并说起陈年往事。很久以前，许院长是想把张煜的母亲介绍给朴首领的，哪知朴首领居然如此不争气，桃花就这样被张强追走了！

金道主指出问题，那就是朴首领没有向桃花「告白」，才会造成如此局面。朴首领不满：「心意一定要说出来才懂吗？用看的便非常明了啊。」金道主不认同，「爱」就要大声说出来，这样才不会被别人吸引，然后一心一意地等你。

不知变通（？）的朴首领表示，既然她无法一心一意、会被别人吸引，那不要也罢！这些都是无可奈何的事情。金道主听完朴首领这些话，很是气愤，想要先走一步。朴首领问她：「要去哪啊？」金道主回答：「去找别人，别人！」XD



很是郁闷的金道主，在湖畔旁用树叶数著：「他爱慕我、他不爱慕我」。意识到自己在做些无谓的事情，金道主要离开的时候奋力一踢，把自己的鞋子也踢出去了。想把鞋子捡回来，就在要掉进湖里的时候…李先生英雄救美！

金道主就这样被李先生抱个满怀，平时不接近女色的他表情明显有了变化。他用术式把金道主的鞋子捡回来，金道主满是感谢，又想到他就是帮助自家少爷张煜的人。

慌张的李先生想要赶快离开现场，没想到他与金道主的衣服缠在一起了。又是一阵手忙脚乱，金道主想要正式向李先生表达感谢，一抬头，却发现李先生不见了！只见他躲在柱子后方，自言自语道：「是因为有几天没喝断根茶吗？」李先生真的好纯情哈哈哈！！！



一直在旁边看著朴首领和金道主的许院长，其实也和观众一样，觉得急死人了！当欢喜冤家又开始斗嘴，孙女忍不住问：「他们是什么关系呢？」许院长回答：「他们是有些说不清、道不明，但又看似很明白的关系」、「虽然看似亲密，但没什么特别的关系。但是你看，那家伙（指朴首领）太不会察言观色了，我都快被闷死了！」

就像之前许院长说的，再这样下去朴首领可能又要被回绝啦！而且现在还出现一位许先生，这「三角关系」会如何发展呢？太好奇啦！

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