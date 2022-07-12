《還魂》這對CP也很有愛！「朴首領」劉俊相X「金道主」吳娜拉何時才會確認彼此的心意啊～

很喜歡看朴首相和金道主鬥嘴！（笑）到底什麼時候要在一起～



現正熱播中的tvN週末劇《還魂》，以歷史上和地圖上都不存在，並由張氏、徐氏、朴氏及陳氏這四大術士家族與王室一同管理的「大湖國」為背景，描述一群能操縱天地之水氣的年輕術士們，以及因能交換靈魂的「還魂術」而命運曲折的天下第一殺手，克服困境一起成長的奇幻愛情故事。



其中，劉俊相飾演的松林首領「朴進」，與吳娜拉飾演的張氏家族「金道主」，隨著劇情發展，可以感受到兩人的關係有了微妙地變化，實在很好奇他們什麼時候會確認彼此的心意啊！（小編蒐集資料的時候才發現，原來有朴金CP的單獨劇照！）



第四集：金道主幫朴進療傷，說到張煜（李宰旭 飾）的坎坷身世，兩人都相當心疼。朴進說，不如讓那個傳聞成真，就由他來當張煜的爹吧！但金道主表示，松林怎麼可以群龍無首，不然讓自己當張煜的娘，她會帶著離開。

結果，朴進那壺不開提那壺，居然說張煜是因為長得像桃花（張煜死去的母親），才會如此俊帥。他笑了出來：「有誰會相信…妳是他的母親？」金道主不樂意了，她反嗆朴進：「那你也不能當他爹啊，你可是輸了張強（張煜的DNA父親）外貌的一大截！」兩人就這樣吵了起來XD

年輕的時候，朴進喜歡桃花、金道主喜歡張強，但他們都沒有從心儀之人身上獲得回報，所以兩人抱著同樣的傷痛。朴進後來表示：「我們就別再互相傷害了」，金道主也示弱：「剛剛說的那些都是我編出來的謊言」並先示好：「首領長得…很俊俏…」朴進回應：「金道主長得…很漂亮…」太可愛了吧！



第五集：朴進、金道主和許琰正在商量張煜及超妍的婚事。金道主首先反對：「成親還是需要兩情相悅才行」朴進贊同此一想法：「不能為了解燃眉之急，就讓他和不愛的女子成親」許琰激動表示：「你們就是糾結在兩情相悅，至今仍然孤家寡人！」兩人互看了一眼，隨即移開視線，一時無法反駁。（他們就是這麼專情！）



第七集：依然在討論張煜和超妍的婚事，但這期間發生了插曲：張煜的下人無德，被關在超妍家族裡的辰曜院中。金道主反對，認為日後若真的成親了，出了問題張煜絕對會被犧牲。但朴進分析，那是為了大局著想，有時候要做出不得不的選擇。

聽到這一席話的金道主，忍不住反問：「若是我被關進去，你也會這麼做嗎？」朴進一時之間無法回答，金道主認定他也會跟辰曜院的人們一樣無情。朴進表示，自己無法回答假設性問題。但金道主要的，哪怕是場面話也好，就不能說給她聽嗎？朴進鄭重地回答：「我無法空口說白話。」

離開之前，朴進回過頭跟金道主說：「若門真的關起來了，屆時我的心，絕對會崩潰。」看著這樣的朴進，金道主自言自語：「真是不知變通又遲鈍…」



第八集：原以為張煜被施了「還魂術」，幸好只是虛驚一場，金道主驚魂未定，簡直就是靈魂出竅後，靈魂又回到自己的身子裡。朴進仔細端詳金道主，並問對方：「確定（靈魂）都回復了嗎？」

金道主抱怨，因為當具轉述那些流言蜚語，才會害她這樣，真想打他一拳！朴進自告奮勇：「那就打我吧」並抓住金道主的手，往自己胸口一敲。金道主又嚇了一跳：「為何要這樣？要不你也打我一拳！」朴進再重複先前的動作，並表示：「我不想要傷害妳，我需要守護的東西有很多。雖然有天我可能會變得冷酷無情，但我真心不想傷害妳。」

朴進因為金道主的「一拳」，終於清醒過來。他要金道主偶爾打打自己，若是她，就願意挨打。兩人相視而笑，觀眾們也能感受到朴金CP彼此漸漸靠近的心。

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