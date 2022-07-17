《非常律師禹英禑》「春日暖陽」崔秀妍是《機智醫生生活》許善彬！還曾和姜泰伍、辛叡恩合作過獨幕劇

看到「春日暖陽」那段，應該也有不少觀眾被感動了吧…

還記得在第5集，英禑與秀妍在員工餐廳用餐，提到「綽號」的事情嗎？英禑向秀妍表示：「妳就像春天的陽光。在法學院時，妳都會告訴我教室位置、停課消息、考試範圍變動，還會努力阻止同學們嘲笑我、騙我、排擠我。剛剛妳還幫我打開瓶蓋，又說員工餐廳有海苔飯捲就會通知我，妳是很開朗、溫暖、善良又溫柔的人，所以妳是春日暖陽崔秀妍。」字字句句包含真心，令人動容，秀妍本人當然也是熱淚盈眶。

而這位「春日暖陽」崔秀妍，之前還曾出演過另一部話題作《機智醫生生活》。她在劇中飾演神經外科研究醫師「許善彬」，指導教授是蔡頌和（田美都 飾），男朋友則是龍碩民（文太裕 飾）。

河允景出生於1992年，曾出演過不少短篇電影和獨立電影。電視劇的部分除上述兩部，還有《推理女王2》、《最完美的離婚》、《前輩，那支口紅不要塗》等，獨幕劇則有《一記彈腦門對離別的影響》、《在辦公室Share什麼？》等。



特別的是，河允景和姜泰伍是「二搭」！上次兩位演員一起合作《一記彈腦門對離別的影響》，河允景同時作為辛叡恩和姜泰伍的好友登場。該部作品描述一名男子因彈女朋友的腦門，而被她提出分手，無法接受分手的他的成長故事。姜泰伍在這部作品裡的形象與《非常律師禹英禑》裡的李濬浩完全不同，有興趣的粉絲們可以看看哦～

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