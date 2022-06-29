朴寶劍更新Twitter與粉絲們分享「巴黎之旅」，網友：「男友照匠人」、「不要浪費臉蛋，請多多拍戲」

朴寶劍更新Twitter與粉絲們分享「巴黎之旅」，網友：「男友照匠人」、「不要浪費臉蛋，請多多拍戲」

明星   2022年6月29日   星期三10:30   Hui  

（封面圖源：Twitter@BOGUMMY）

大家都很關心朴寶劍的新作品，不管是電影或電視劇全部都拍了吧！

（圖源：TVDaily）
本月（6月）24日，防彈少年團BTS成員V（金泰亨）與演員朴寶劍乘坐專機，兩位好友一同前往巴黎參加時裝周，引發海內、外粉絲關注。

V與朴寶劍此次參加的是「the 'Celine' show」，由品牌的創意總監親自邀請；而該品牌的全球大使BLACKPINK Lisa，也在當地現身。三位擁有高人氣的藝人合體同框，吸引許多視線。

（圖源：TVDaily）
秀場上還有個意外插曲，竟然有粉絲沒認出朴寶劍來，以為他是「Lisa的帥氣男助理」，請朴寶劍把信轉交給Lisa。雖然有一瞬間堂皇，但朴寶劍默默收下，此舉動被網友推爆：「他真的好善良！」、「助理不一定會送到，寶劍一定會！」等。

（圖源：IG@harpersbazaarjapan）
網路上也紛紛出現「目擊談」，其中有位男性粉絲更是激動表示：「我以為自己對男人沒興趣，原來不是，我只是沒見過朴寶劍而已。」這一席話令網友們笑噴：「完全能感受這種心情」、「難道有人會不喜歡朴寶劍嗎？取向什麼的在他面前不存在」。

朴寶劍則通過個人Twitter與粉絲們分享「巴黎之旅」的照片。螢幕滿滿的少年感，網友們紛紛表示：「退伍後更加陽光帥氣了！」、「根本就是男友照匠人」、「不要浪費臉蛋，請多多拍戲」等。

另外，朴寶劍於今年（2022年）4月30日正式退伍，第一個正式活動為上月（5月）6日舉行的「第58屆百想藝術大賞」，與申東燁、秀智一同擔任主持人。而他在入伍前與秀智合作的電影《Wonderland》，預計於今秋上映。

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