朴寶劍更新Twitter與粉絲們分享「巴黎之旅」，網友：「男友照匠人」、「不要浪費臉蛋，請多多拍戲」

大家都很關心朴寶劍的新作品，不管是電影或電視劇全部都拍了吧！



本月（6月）24日，防彈少年團BTS成員V（金泰亨）與演員朴寶劍乘坐專機，兩位好友一同前往巴黎參加時裝周，引發海內、外粉絲關注。

V與朴寶劍此次參加的是「the 'Celine' show」，由品牌的創意總監親自邀請；而該品牌的全球大使BLACKPINK Lisa，也在當地現身。三位擁有高人氣的藝人合體同框，吸引許多視線。



秀場上還有個意外插曲，竟然有粉絲沒認出朴寶劍來，以為他是「Lisa的帥氣男助理」，請朴寶劍把信轉交給Lisa。雖然有一瞬間堂皇，但朴寶劍默默收下，此舉動被網友推爆：「他真的好善良！」、「助理不一定會送到，寶劍一定會！」等。



網路上也紛紛出現「目擊談」，其中有位男性粉絲更是激動表示：「我以為自己對男人沒興趣，原來不是，我只是沒見過朴寶劍而已。」這一席話令網友們笑噴：「完全能感受這種心情」、「難道有人會不喜歡朴寶劍嗎？取向什麼的在他面前不存在」。

The weather in Paris was really nice and I had a good time with CELINE. Many thanks to all my friends in Paris! Merci pic.twitter.com/zD0VbEPGey — 박보검 (@BOGUMMY) June 27, 2022

朴寶劍則通過個人Twitter與粉絲們分享「巴黎之旅」的照片。螢幕滿滿的少年感，網友們紛紛表示：「退伍後更加陽光帥氣了！」、「根本就是男友照匠人」、「不要浪費臉蛋，請多多拍戲」等。

#백상예술대상

다시 봄을 함께 할 수 있어서 좋았습니다 응원해 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/RZGn36855c — 박보검 (@BOGUMMY) May 6, 2022

另外，朴寶劍於今年（2022年）4月30日正式退伍，第一個正式活動為上月（5月）6日舉行的「第58屆百想藝術大賞」，與申東燁、秀智一同擔任主持人。而他在入伍前與秀智合作的電影《Wonderland》，預計於今秋上映。

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