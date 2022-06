朴寶劍更新Twitter與粉絲們分享「巴黎之旅」，網友：「男友照匠人」、「不要浪費臉蛋，請多多拍戲」

大家都很關心朴寶劍的新作品,不管是電影或電視劇全部都拍了吧!



本月(6月)24日,防彈少年團BTS成員V(金泰亨)與演員朴寶劍乘坐專機,兩位好友一同前往巴黎參加時裝周,引發海內、外粉絲關注。

V與朴寶劍此次參加的是「the 'Celine' show」,由品牌的創意總監親自邀請;而該品牌的全球大使BLACKPINK Lisa,也在當地現身。三位擁有高人氣的藝人合體同框,吸引許多視線。



秀場上還有個意外插曲,竟然有粉絲沒認出朴寶劍來,以為他是「Lisa的帥氣男助理」,請朴寶劍把信轉交給Lisa。雖然有一瞬間堂皇,但朴寶劍默默收下,此舉動被網友推爆:「他真的好善良!」、「助理不一定會送到,寶劍一定會!」等。



網路上也紛紛出現「目擊談」,其中有位男性粉絲更是激動表示:「我以為自己對男人沒興趣,原來不是,我只是沒見過朴寶劍而已。」這一席話令網友們笑噴:「完全能感受這種心情」、「難道有人會不喜歡朴寶劍嗎?取向什麼的在他面前不存在」。

The weather in Paris was really nice and I had a good time with CELINE. Many thanks to all my friends in Paris! Merci pic.twitter.com/zD0VbEPGey