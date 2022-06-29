朴宝剑更新Twitter与粉丝们分享「巴黎之旅」，网友：「男友照匠人」、「不要浪费脸蛋，请多多拍戏」

大家都很关心朴宝剑的新作品，不管是电影或电视剧全部都拍了吧！



本月（6月）24日，防弹少年团BTS成员V（金泰亨）与演员朴宝剑乘坐专机，两位好友一同前往巴黎参加时装周，引发海内、外粉丝关注。

V与朴宝剑此次参加的是「the 'Celine' show」，由品牌的创意总监亲自邀请；而该品牌的全球大使BLACKPINK Lisa，也在当地现身。三位拥有高人气的艺人合体同框，吸引许多视线。



秀场上还有个意外插曲，竟然有粉丝没认出朴宝剑来，以为他是「Lisa的帅气男助理」，请朴宝剑把信转交给Lisa。虽然有一瞬间堂皇，但朴宝剑默默收下，此举动被网友推爆：「他真的好善良！」、「助理不一定会送到，宝剑一定会！」等。



网路上也纷纷出现「目击谈」，其中有位男性粉丝更是激动表示：「我以为自己对男人没兴趣，原来不是，我只是没见过朴宝剑而已。」这一席话令网友们笑喷：「完全能感受这种心情」、「难道有人会不喜欢朴宝剑吗？取向什么的在他面前不存在」。

The weather in Paris was really nice and I had a good time with CELINE. Many thanks to all my friends in Paris! Merci pic.twitter.com/zD0VbEPGey — 박보검 (@BOGUMMY) June 27, 2022

朴宝剑则通过个人Twitter与粉丝们分享「巴黎之旅」的照片。萤幕满满的少年感，网友们纷纷表示：「退伍后更加阳光帅气了！」、「根本就是男友照匠人」、「不要浪费脸蛋，请多多拍戏」等。

#백상예술대상

다시 봄을 함께 할 수 있어서 좋았습니다 응원해 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/RZGn36855c — 박보검 (@BOGUMMY) May 6, 2022

另外，朴宝剑於今年（2022年）4月30日正式退伍，第一个正式活动为上月（5月）6日举行的「第58届百想艺术大赏」，与申东烨、秀智一同担任主持人。而他在入伍前与秀智合作的电影《Wonderland》，预计於今秋上映。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻