【第58屆百想藝術大賞】退伍後第一個正式活動！朴寶劍：「很開心能再次與大家度過春天」

寶劍終於退伍啦！期待日後帶給我們更多精采的作品～

「第58屆百想藝術大賞」於昨晚（6日）落幕，本屆主持人由申東燁、秀智，及上月（4月）30日退伍的演員朴寶劍擔任。這是朴寶劍退伍後第一個公開活動，別具意義。

#백상예술대상

다시 봄을 함께 할 수 있어서 좋았습니다 응원해 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/RZGn36855c — 박보검 (@BOGUMMY) May 6, 2022

朴寶劍也久違更新個人Twitter，並公開後臺照。他表示：「很開心能再次與大家一同度過春天，感謝所有為我應援的人！」一身帥氣西裝，並配上療癒笑容，令不少粉絲直呼：「真的太心動了～」



另外，朴寶劍與同為主持人的秀智，一同出演的新電影──《Wonderland》，有望於今年（2022年）秋天上映。該部電影由金泰勇導演執導，描述利用AI技術讓委託人在「Wonder Land」這個虛擬世界中，與因各種原因無法再見到的思念之人重逢的溫暖故事，兩人在作品中飾演情侶。這樣高顏值的組合，希望可以趕快在大螢幕上看到！

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