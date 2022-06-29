張娜拉首曝單獨婚紗照，洋溢幸福：「感謝所有人的關心與祝福，我們會好好生活」

歐膩太美了♥♥♥（內文還蒐羅了賓客「手癢」發出的各種婚紗照）

「童顏美女」張娜拉26日與小6歲的圈外男友完婚，為了保護新郎，她相當小心翼翼的並未公開任何婚紗照，僅透過經紀公司LAWON文化公開沒有露出新郎臉龐的婚禮現場照。



張娜拉‎早在喜帖上就要求賓客不能曝光新郎身分、婚禮現場照等等，悉心守護新郎的舉動一度引起熱議。即便如此，婚宴當日仍有許多賓客「手癢」在IG上分享，才會有‎「前夫」李尚禹與「前男友」(?)鄭容和大喊再見的有趣場面‎，以及《VIP》、《大發不動產》主演久違合體的畫面，就連張娜拉的哥哥兼經紀公司代表張誠元也忍不住分享了一張婚紗照。



昨（28）日，張娜拉在IG限時動態首次發布了單獨婚紗照，寫上「一切一切都很感謝」字樣並附上愛心動圖。她於微博則寫道：「感謝所有人的關心與祝福，我們會好好生活的。」頭貼也換上了婚紗照，完全可以感受張娜拉沉浸在幸福氛圍裡。



張娜拉親自公開婚紗照且感謝各界祝福之舉，讓各國粉絲們又驚又喜，持續在網路上為她獻上祝福。

文末再附上流出的兩款婚紗照吧！雖然賓客流出各種照片似乎違背了喜帖上的約定，但也多虧了這些賓客，讓粉絲們看著看著也像是參與其中了啊！祝福歐膩一定要幸福♥♥♥



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