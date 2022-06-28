《Running Man》大神劉在錫積極為胡椒情侶牽線，宋智孝超主動用嘴餵金鍾國吃餅乾～

胡椒情侶的互動真的很好看～XD，成員們也都變成他們的CP粉了！

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》上週充滿著胡椒情侶（又稱懵鍾情呂）滿滿的互動，除了金鍾國積極澄清外，所有成員都對CP梗樂見其成，引發不少笑料。

一開頭是因為大家在挑選節目題材，其中提到了去金鍾國家煮泡麵吃，宋智孝隨口問了一句：「OPPA 家裡有泡麵嗎？」劉在錫則敏感地反問：「這句話是什麼意思？」接著跟池錫辰很有默契地一起詢問：「妳最近去他家時候，家裡沒泡麵嗎？」兩人關係瞬間被解讀得很曖昧～。



金鍾國雖然很想積極解釋這是一句很普通的問話，但宋智孝反而坦然接受這個狀態，讓金鍾國忍不住怒吼：「妳能不能積極反駁一下！」智孝默默回說：「我不要啊～。」之後劉在錫還說想看兩人約會一小時，成員們也紛紛表示贊成。



之後，團隊抽到了「劉在錫秀」，也就是他可以自由自在地選擇想要的節目流程，過程也出現了許多積極推動「胡椒情侶」的互動內容，像是一開始就要求兩人去採買食物～，智孝二話不說背好包包就準備出發。



之後，劉在錫更引導大家為旁邊的人吃餅乾，HAHA 笑著回說：「只是為了一個畫面才做這件事吧！？XD」結果輪到金鍾國和宋智孝時，智孝直接自行升級遊戲難度，將餅乾夾在嘴唇上，準備餵鍾國吃～。

金鍾國一邊害羞拒絕，一邊疑惑問到：「妳是另外有收錢嗎？」懷疑她拿到額外的獎金，在節目上積極做事～。XDDD



PS：智孝的反應真的太可愛了！

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