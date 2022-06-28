《驅魔麵館2》由「原班人馬」趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭繼續演！還會加入新的惡鬼，秋天開拍～

《驅魔麵館》由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭主演，改編自同名網路漫畫，講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員打擊從死後世界來到地球追求永生的惡鬼的故事。

在播出之後，收視不斷攀升，第16集（大結局）還創下 10.99 ％ 超高收視，更也刷新 OCN 歷史最高收視。有不少觀眾都在敲碗第二季，近日終於有了最新消息啦！



26日，據放送界透露，包括飾演高中生超能力者「蘇炆」趙炳圭在內，金世正、劉俊相、廉惠蘭等前作的主人公們會繼續出演第二季。 繼第一季之後，作為對抗惡鬼的「Counter」，將展開各種活躍的活動。



而製作組正在精心挑選引領故事中心的惡鬼。惡鬼中還包括新秀金希拉（音，김히어라），他在2009年開始作為音樂劇演員活動，去年通過《怪物》出道，今年也在《Bad and Crazy》中展開動作演技，受到觀眾的關注。

據悉，《驅魔麵館2》的拍攝時間推遲到秋天，因爲趙炳奎、金世正正在接連拍攝新作品。此前他們也通過各種採訪表示：「一定會參與第二季。」表達了對電視劇的熱愛，因此正在積極討論拍攝時間。

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