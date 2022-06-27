2PM的義氣！集體出席前經紀人婚禮唱祝歌《My House》《10分滿分的10分》，扭臀熱舞氣氛超嗨

2PM的義氣！集體出席前經紀人婚禮唱祝歌《My House》《10分滿分的10分》，扭臀熱舞氣氛超嗨

明星   2022年6月27日   星期一10:12   Sani   3

（封面圖源：FB@2pm.jype）

2PM成員Jun. K、玉澤演、張祐榮、李俊昊及黃燦盛昨日出席了JYP出身前經紀人的婚禮，除了在海外的Nichkhun之外全員到場，現場氣氛超嗨！

五位成員走上臺後齊聲自我介紹說：「大家好，我們是2PM！」這天大家都穿著帥氣的正裝，唱了2PM的名曲《My House》和《10分滿分的10分》：

成員們隨著旋律輕輕起舞，唱到「那背影的姿態真是讓人苦惱，讓善良的我萌生不好的想法」時，俊昊還作勢拍打隊友翹臀，引起賓客席尖叫聲一片XD

JYP娛樂人士透露稱，結婚的經紀人是JYP前職員，雖然玉澤演和黃燦盛已經更換所屬社以開展演技活動，但為了給從前的經紀人送上祝福，這次都久違地回到舞台上。

影片被分享到網上後引起不少關注，粉絲留言說：「2PM果然先是婚禮歌手，然後是演員，最後才是偶像藝人XD」、「乾脆出一個婚禮版的《My House》吧，就叫《新婚House》」、「只是這樣看到2PM全員都很感動，他們真的很有義氣」、「大家穿著正裝、彬彬有禮地唱祝歌真的很帥氣，好想再看到2PM全體，不是在婚禮而是在舞台」、「能請到2PM來婚禮唱歌真的太夢幻了吧」。

此外，2PM去年7月發行正規七輯《MUST》，是全員完成兵役後第一張專輯。 主打歌《Make it》的舞台依然充滿攝魄鉤魂的魅力，期待他們的下一次回歸呀！

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留言/評論
  • 現在好像只有婚禮才能看到他們合體
    2小時前
  • 作勢打屁屁那個好像是燦盛ㄋㄟ
    2小時前
  • 股市想存活,就得知道外資操作 | 股票,電子股,宏達電,台積電,聯電, 航運,長榮,美股,停損,台股,日月光投控,金融股,升息,盤勢,台幣匯率,看李永年老師如何分析:https://line.me/ti/p/TuupjTGJso
    2小時前
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