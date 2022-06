2PM的義氣！集體出席前經紀人婚禮唱祝歌《My House》《10分滿分的10分》，扭臀熱舞氣氛超嗨

2PM成員Jun. K、玉澤演、張祐榮、李俊昊及黃燦盛昨日出席了JYP出身前經紀人的婚禮,除了在海外的Nichkhun之外全員到場,現場氣氛超嗨!

五位成員走上臺後齊聲自我介紹說:「大家好,我們是2PM!」這天大家都穿著帥氣的正裝,唱了2PM的名曲《My House》和《10分滿分的10分》:



“Hello we are 2PM” no Im not crying it’s just the allergies pic.twitter.com/BgaXDAvqaN — Inès (@inesyawyawyaw) June 26, 2022

成員們隨著旋律輕輕起舞,唱到「那背影的姿態真是讓人苦惱,讓善良的我萌生不好的想法」時,俊昊還作勢拍打隊友翹臀,引起賓客席尖叫聲一片XD



2PM (-Nichkhun) THE WEDDING SINGERS ARE BACK AND IT’S SEO MINJAE MANAGER’S WEDDING THIS TIME I MISSED THEM SO MUCH they really should release a wedding version of My House called “newlywed’s house” ashdhjsjsjsk #2PM pic.twitter.com/XPC2h71GZk — 새벽이 (@Sshana2) June 26, 2022

One thing about 2pm they’re always gonna shake that ass like their rent is due #2PM pic.twitter.com/YPX3YcY06q — 새벽이(@Sshana2) June 26, 2022

JYP娛樂人士透露稱,結婚的經紀人是JYP前職員,雖然玉澤演和黃燦盛已經更換所屬社以開展演技活動,但為了給從前的經紀人送上祝福,這次都久違地回到舞台上。

影片被分享到網上後引起不少關注,粉絲留言說:「2PM果然先是婚禮歌手,然後是演員,最後才是偶像藝人XD」、「乾脆出一個婚禮版的《My House》吧,就叫《新婚House》」、「只是這樣看到2PM全員都很感動,他們真的很有義氣」、「大家穿著正裝、彬彬有禮地唱祝歌真的很帥氣,好想再看到2PM全體,不是在婚禮而是在舞台」、「能請到2PM來婚禮唱歌真的太夢幻了吧」。

此外,2PM去年7月發行正規七輯《MUST》,是全員完成兵役後第一張專輯。 主打歌《Make it》的舞台依然充滿攝魄鉤魂的魅力,期待他們的下一次回歸呀!



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞