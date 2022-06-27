2PM的义气！集体出席前经纪人婚礼唱祝歌《My House》《10分满分的10分》，扭臀热舞气氛超嗨

2PM的义气！集体出席前经纪人婚礼唱祝歌《My House》《10分满分的10分》，扭臀热舞气氛超嗨

明星   2022年6月27日   星期一10:12   Sani   3

（封面图源：FB@2pm.jype）

2PM成员Jun. K、玉泽演、张佑荣、李俊昊及黄灿盛昨日出席了JYP出身前经纪人的婚礼，除了在海外的Nichkhun之外全员到场，现场气氛超嗨！

五位成员走上台后齐声自我介绍说：「大家好，我们是2PM！」这天大家都穿著帅气的正装，唱了2PM的名曲《My House》和《10分满分的10分》：

成员们随著旋律轻轻起舞，唱到「那背影的姿态真是让人苦恼，让善良的我萌生不好的想法」时，俊昊还作势拍打队友翘臀，引起宾客席尖叫声一片XD

JYP娱乐人士透露称，结婚的经纪人是JYP前职员，虽然玉泽演和黄灿盛已经更换所属社以开展演技活动，但为了给从前的经纪人送上祝福，这次都久违地回到舞台上。

影片被分享到网上后引起不少关注，粉丝留言说：「2PM果然先是婚礼歌手，然后是演员，最后才是偶像艺人XD」、「干脆出一个婚礼版的《My House》吧，就叫《新婚House》」、「只是这样看到2PM全员都很感动，他们真的很有义气」、「大家穿著正装、彬彬有礼地唱祝歌真的很帅气，好想再看到2PM全体，不是在婚礼而是在舞台」、「能请到2PM来婚礼唱歌真的太梦幻了吧」。

此外，2PM去年7月发行正规七辑《MUST》，是全员完成兵役后第一张专辑。 主打歌《Make it》的舞台依然充满摄魄钩魂的魅力，期待他们的下一次回归呀！

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留言/评论
  • 現在好像只有婚禮才能看到他們合體
    2小时前
  • 作勢打屁屁那個好像是燦盛ㄋㄟ
    2小时前
  • 股市想存活,就得知道外資操作 | 股票,電子股,宏達電,台積電,聯電, 航運,長榮,美股,停損,台股,日月光投控,金融股,升息,盤勢,台幣匯率,看李永年老師如何分析:https://line.me/ti/p/TuupjTGJso
    2小时前
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