2PM的义气！集体出席前经纪人婚礼唱祝歌《My House》《10分满分的10分》，扭臀热舞气氛超嗨

2PM成员Jun. K、玉泽演、张佑荣、李俊昊及黄灿盛昨日出席了JYP出身前经纪人的婚礼,除了在海外的Nichkhun之外全员到场,现场气氛超嗨!

五位成员走上台后齐声自我介绍说:「大家好,我们是2PM!」这天大家都穿著帅气的正装,唱了2PM的名曲《My House》和《10分满分的10分》:



“Hello we are 2PM” no Im not crying it’s just the allergies pic.twitter.com/BgaXDAvqaN — Inès (@inesyawyawyaw) June 26, 2022

成员们随著旋律轻轻起舞,唱到「那背影的姿态真是让人苦恼,让善良的我萌生不好的想法」时,俊昊还作势拍打队友翘臀,引起宾客席尖叫声一片XD



2PM (-Nichkhun) THE WEDDING SINGERS ARE BACK AND IT’S SEO MINJAE MANAGER’S WEDDING THIS TIME I MISSED THEM SO MUCH they really should release a wedding version of My House called “newlywed’s house” ashdhjsjsjsk #2PM pic.twitter.com/XPC2h71GZk — 새벽이 (@Sshana2) June 26, 2022

One thing about 2pm they’re always gonna shake that ass like their rent is due #2PM pic.twitter.com/YPX3YcY06q — 새벽이(@Sshana2) June 26, 2022

JYP娱乐人士透露称,结婚的经纪人是JYP前职员,虽然玉泽演和黄灿盛已经更换所属社以开展演技活动,但为了给从前的经纪人送上祝福,这次都久违地回到舞台上。

影片被分享到网上后引起不少关注,粉丝留言说:「2PM果然先是婚礼歌手,然后是演员,最后才是偶像艺人XD」、「干脆出一个婚礼版的《My House》吧,就叫《新婚House》」、「只是这样看到2PM全员都很感动,他们真的很有义气」、「大家穿著正装、彬彬有礼地唱祝歌真的很帅气,好想再看到2PM全体,不是在婚礼而是在舞台」、「能请到2PM来婚礼唱歌真的太梦幻了吧」。

此外,2PM去年7月发行正规七辑《MUST》,是全员完成兵役后第一张专辑。 主打歌《Make it》的舞台依然充满摄魄钩魂的魅力,期待他们的下一次回归呀!



