美國總統Biden拜登推特帳號親發BTS防彈少年團參訪幕後影片，成員們暢遊白宮分享和平理念～

【影片】這就是善的影響力啊!現在只有 BTS 能超越 BTS 了。

在全球擁有超高人氣男團 BTS 防彈少年團受邀參訪白宮,並與美國總統 Biden(拜登)見面,Biden 也在推特上發佈了與成員們聊天的過程,還有成員們參訪白宮的幕後珍貴畫面。



▼美國總統 Biden 在推特上寫到:「很高興能在白宮見到 BTS 你們,針對日漸增加的歧視亞裔行為和仇恨犯罪大家必須站出來發聲,讓仇恨沒有避風港。謝謝你們所做的一切,這真的很重要。」

It was great to meet with you this week at the White House, @bts_bighit. The rise in anti-Asian hate crimes requires all of us to stand up, speak out, and give hate no safe harbor. Thanks for all you’re doing. It matters. pic.twitter.com/R1YpKnO9zA