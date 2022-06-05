美國總統Biden拜登推特帳號親發BTS防彈少年團參訪幕後影片，成員們暢遊白宮分享和平理念～

【影片】這就是善的影響力啊！現在只有 BTS 能超越 BTS 了。

在全球擁有超高人氣男團 BTS 防彈少年團受邀參訪白宮，並與美國總統 Biden（拜登）見面，Biden 也在推特上發佈了與成員們聊天的過程，還有成員們參訪白宮的幕後珍貴畫面。



▼美國總統 Biden 在推特上寫到：「很高興能在白宮見到 BTS 你們，針對日漸增加的歧視亞裔行為和仇恨犯罪大家必須站出來發聲，讓仇恨沒有避風港。謝謝你們所做的一切，這真的很重要。」

It was great to meet with you this week at the White House, @bts_bighit. The rise in anti-Asian hate crimes requires all of us to stand up, speak out, and give hate no safe harbor. Thanks for all you’re doing. It matters. pic.twitter.com/R1YpKnO9zA — President Biden (@POTUS) June 4, 2022

Biden 為了讓 BTS 成員們放鬆心情，就先放了他們的熱門歌曲，緩和了氣氛，除了記者會的發言外，也分享了希望大家能擁抱彼此的不同，為在異鄉打拼奮鬥的亞裔們發聲，並一一與重要人士見面。



同時，成員們也感受到更重的責任感，作為藝人可以為大眾做到什麼事情，讓善的影響力能夠發揚光大，也感謝總統在這艱難時期能邀請他們來白宮，總統也告訴他們絕對不要看低自己，你們不僅有才華，還能夠傳達正面的訊息給大眾，真的讓他非常感激。隊長RM也感動地回覆：「哇～我必須要告訴我的媽媽。」



BTS 與 Biden 的合照。



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