美国总统Biden拜登推特帐号亲发BTS防弹少年团参访幕后影片，成员们畅游白宫分享和平理念～

【影片】这就是善的影响力啊！现在只有 BTS 能超越 BTS 了。

在全球拥有超高人气男团 BTS 防弹少年团受邀参访白宫，并与美国总统 Biden（拜登）见面，Biden 也在推特上发布了与成员们聊天的过程，还有成员们参访白宫的幕后珍贵画面。



▼美国总统 Biden 在推特上写到：「很高兴能在白宫见到 BTS 你们，针对日渐增加的歧视亚裔行为和仇恨犯罪大家必须站出来发声，让仇恨没有避风港。谢谢你们所做的一切，这真的很重要。」

It was great to meet with you this week at the White House, @bts_bighit. The rise in anti-Asian hate crimes requires all of us to stand up, speak out, and give hate no safe harbor. Thanks for all you’re doing. It matters. pic.twitter.com/R1YpKnO9zA — President Biden (@POTUS) June 4, 2022

Biden 为了让 BTS 成员们放松心情，就先放了他们的热门歌曲，缓和了气氛，除了记者会的发言外，也分享了希望大家能拥抱彼此的不同，为在异乡打拼奋斗的亚裔们发声，并一一与重要人士见面。



同时，成员们也感受到更重的责任感，作为艺人可以为大众做到什么事情，让善的影响力能够发扬光大，也感谢总统在这艰难时期能邀请他们来白宫，总统也告诉他们绝对不要看低自己，你们不仅有才华，还能够传达正面的讯息给大众，真的让他非常感激。队长RM也感动地回覆：「哇～我必须要告诉我的妈妈。」



BTS 与 Biden 的合照。



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