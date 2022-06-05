《我獨自生活》預告：SHINee「91 LINE」Key＆珉豪又出動！這次還找來Highlight東雲一起到漢江玩

從一開始就吵吵鬧鬧的，感覺又是笑點滿滿的一集！

SHINee「91 LINE」Key和珉豪又將一同出現在MBC綜藝《我獨自生活》中啦！該集節目將於下週五（10日）播出。性格迥然不同的兩人，日常生活就是「鬥嘴」，也時常惹出許多笑料。

今年初（2022年）也曾一起出演《我獨自生活》的他們，在採訪時提到，彼此都是第一次遇到彼此這樣的人物，像是站在相反的立場，卻又是最親近的朋友。感到舒服又感謝，氣氛相當溫馨。







而在最新預告中，可以看到珉豪載著Key前往當天的目的地。只見Key不斷地照鏡子，讓珉豪忍不住發問：「哪有人一分鐘看一次鏡子的？」Key不以為然：「因為我的樣貌每分鐘都在改變」珉豪無奈：「您真厲害、真厲害～」節目還沒正式播出，就已經想笑了XD





而「91 LINE」當天的行程，原來是要到漢江玩「水上滑板」，還邀請同為1991年出生的Highlight「忙內」東雲一起參與該活動。有「萬能體育人」之稱的珉豪自然游刃有餘，勢在必行的樣子。









有別於Key和珉豪的興奮，東雲似乎不太能適應？一個人留在岸邊的他，之後究竟會不會隨著好友們一起玩耍呢？看到「91 LINE」徜徉於漢江上，感覺心情跟著寬闊起來了吧～記得要鎖定節目哦！

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