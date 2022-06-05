少女時代全員富婆！秀英曬私人遊艇：哦，旁邊這些是成員們的，每人都有

少女時代全員富婆！秀英曬私人遊艇：哦，旁邊這些是成員們的，每人都有

明星   2022年6月5日   星期日10:00   Tracy   1

（封面圖源：IG@sooyoungchoi）

知道二代巔峰女團少女時代的成員們超能賺，卻萬萬想不到這麼能賺！

最近一段時間，少女時代成員秀英與男友鄭敬淏正在美國旅行，日前還兩人還po出了男友、女友視角照片，吸引大批粉絲點讚、評論，對兩人十年如一日的恩愛羨慕不已。 就在前幾日，她又在個人YouTube裡公開了一段vlog，原來是為了工作前往夏威夷，在影片里公開了一段關於少女時代成員們「財力」的故事，震驚所有人。

影片里，秀英公開了夏威夷的日程和旅行計畫，從威基基宿舍俯瞰美景，她開心地說：「抵達夏威夷， 我終於來旅行了， 雖然是來工作的，但還是特別開心。 」接著又指向窗外一排排遊艇說道：「你看到那邊那艘藍色的遊艇嗎？ 是我的，旁邊那個是Tiffany的，另一邊藏青色的是Yuri、孝淵、徐玄、潤娥、太妍和Sunny的！」

有沒有聽錯？？ 不是8個人共用一艘遊艇，而是8人每人一艘，全部停在一起，難道是他們一起團購了嗎！在人均都是富婆的少女時代隊內，一艘遊艇什麼的可能還真是小菜一碟。 出道15年的少女時代吸金能力非凡，且各個投資有道。 早在2015年的時候就有韓媒報導過團隊靠賣唱片、商演等一年收入逾220億（韓幣，下同），平均每人分到9億。後期還有各種廣告代言、綜藝節目、海報拍攝等，每個人都是賺錢小能手。 眾人也沒有肆意揮霍，而是拿來投資房產，據說每一位買的房都是超200平方米的豪宅。
（圖源：jtbc《和明星直接交易》/孝淵的家） （圖源：MBN《現實男女》/Sunny的家）

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留言/評論
  • 秀英本就是财阀之女
    2小時前
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