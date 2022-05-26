《劉QUIZ》太陽婚禮上她和曹世鎬捏臉合影有內幕～CL：我喝醉了，第一次見他就失禮！連GD都驚呆了XD

2NE1 CL和藝人曹世鎬之間的獨特緣分被公開了。

綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開了新預告，潮流女團2NE1成員CL前來做客，公開了一段和主持人曹世鎬的趣事。 一見到曹世鎬，CL就表示很想向他道歉，曹世鎬這才提起BIGBANG成員太陽婚禮上的故事。

CL說道：「那是我第一次參加朋友的婚禮，連要穿什麼衣服都不懂，大家說穿得文靜雅緻一些就行了，於是穿了黑色的西裝，但又想要看起來華麗一點，才穿了那件綠色的環保皮草大衣，脫掉就顯得很莊重啊。 哪知道走進教會的時候，腳被大衣絆了一下，跌倒了，被大家扶著走進去，都沒法好好觀禮，可是我又要唱祝歌，大家看到我都問有沒有關係、為什麼要穿皮草來，為了緩解緊張，空腹喝了很多香檳。 曹世鎬和Sandara姐很熟，我就想去打聲招呼，哪知喝了2杯香檳就有點醉了，一見到他竟然去掐他臉，我太不像話了.....」言語中透露尷尬和歉意。



聽到這裡，曹世鎬接著補充道：「GD看到之後還問我和CL是不是認識，我告訴他今天是第一次見面，他就說了一句'CL，你要幹嘛'，大家拍照的時候她也一直掐我的臉。」



太陽和閔孝琳於2018年2月結婚，邀請了圈內不少藝人好友出席，作為公司的前後輩，CL是賓客之一。 那天她穿了一件超級誇張的長款皮草大衣登場，震驚了所有人，一度登上熱搜，沒想到婚宴期間還有這樣一段趣事，和曹世鎬第一次見面竟然摸對方的臉，難道是CL覺得他肉肉的臉蛋手感會很好嗎？ 哈哈哈哈！



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