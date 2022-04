CL完成長久以來的心願！2NE1時隔7年驚喜合體是因為「不想留下遺憾，只為了我們」

經典女團 2NE1 日前在「Coachella Valley Music and Arts Festival」驚喜合體演唱《I AM THE BEST》,讓不少粉絲都激動落淚。

CL 在自己的頻道中,公開 Coachella 的花絮。朴春、Dara 抵達現場要進行彩排,朴春怯生生地走進來,CL 馬上抱了她還問:「妳還好嗎?狀態怎麼樣?」之後拉著朴春、Dara 向所有人介紹:「This is 2NE1,但是 Minzy 今天不在。」



花絮中,CL 也透露:「這次之所以想邀請成員一起上 Coachella 表演的原因是...想完成自己心中的願望清單,只有完成這件想做的事,才會覺得沒有遺憾。把我們的力量聚集在一起,不是為了別人,只為了我們,這個『我們』是包含自己、成員、粉絲,這對我來說非常重要。」



CL 還說:「之前因為突然向粉絲們道別,所以覺得我們這樣聚在一起應該會更有意義,還有就是,現在成員們都在各自的道路上努力,都在不同的公司,都不在之前開始的地方了,所以也想藉此給成員們加油打氣。」真的是最帥氣的隊長啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



影片一公開,也讓粉絲們紛紛留言:「CL 真了不起,令人尊敬」、「2NE1 永遠是我的愛豆,非常感謝這樣和大家打招呼!託你們的福,我有很多美好的回憶」、「非常感謝 CL 以懇切的心情和成員們一起製造珍貴的回憶,以後不管是一起出專輯還是各自活動都會一直支持你們」、「真的是意想不到的禮物,太幸福了」、「我愛你2NE1,還有謝謝再次以帥氣的舞台回歸」等等。

