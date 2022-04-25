CL完成長久以來的心願！2NE1時隔7年驚喜合體是因為「不想留下遺憾，只為了我們」

經典女團 2NE1 日前在「Coachella Valley Music and Arts Festival」驚喜合體演唱《I AM THE BEST》，讓不少粉絲都激動落淚。

CL 在自己的頻道中，公開 Coachella 的花絮。朴春、Dara 抵達現場要進行彩排，朴春怯生生地走進來，CL 馬上抱了她還問：「妳還好嗎？狀態怎麼樣？」之後拉著朴春、Dara 向所有人介紹：「This is 2NE1，但是 Minzy 今天不在。」



花絮中，CL 也透露：「這次之所以想邀請成員一起上 Coachella 表演的原因是...想完成自己心中的願望清單，只有完成這件想做的事，才會覺得沒有遺憾。把我們的力量聚集在一起，不是為了別人，只為了我們，這個『我們』是包含自己、成員、粉絲，這對我來說非常重要。」



CL 還說：「之前因為突然向粉絲們道別，所以覺得我們這樣聚在一起應該會更有意義，還有就是，現在成員們都在各自的道路上努力，都在不同的公司，都不在之前開始的地方了，所以也想藉此給成員們加油打氣。」真的是最帥氣的隊長啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



影片一公開，也讓粉絲們紛紛留言：「CL 真了不起，令人尊敬」、「2NE1 永遠是我的愛豆，非常感謝這樣和大家打招呼！託你們的福，我有很多美好的回憶」、「非常感謝 CL 以懇切的心情和成員們一起製造珍貴的回憶，以後不管是一起出專輯還是各自活動都會一直支持你們」、「真的是意想不到的禮物，太幸福了」、「我愛你2NE1，還有謝謝再次以帥氣的舞台回歸」等等。

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