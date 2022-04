CL完成长久以来的心愿！2NE1时隔7年惊喜合体是因为「不想留下遗憾，只为了我们」

经典女团 2NE1 日前在「Coachella Valley Music and Arts Festival」惊喜合体演唱《I AM THE BEST》,让不少粉丝都激动落泪。

CL 在自己的频道中,公开 Coachella 的花絮。朴春、Dara 抵达现场要进行彩排,朴春怯生生地走进来,CL 马上抱了她还问:「你还好吗?状态怎么样?」之后拉著朴春、Dara 向所有人介绍:「This is 2NE1,但是 Minzy 今天不在。」



花絮中,CL 也透露:「这次之所以想邀请成员一起上 Coachella 表演的原因是...想完成自己心中的愿望清单,只有完成这件想做的事,才会觉得没有遗憾。把我们的力量聚集在一起,不是为了别人,只为了我们,这个『我们』是包含自己、成员、粉丝,这对我来说非常重要。」



CL 还说:「之前因为突然向粉丝们道别,所以觉得我们这样聚在一起应该会更有意义,还有就是,现在成员们都在各自的道路上努力,都在不同的公司,都不在之前开始的地方了,所以也想藉此给成员们加油打气。」真的是最帅气的队长啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



影片一公开,也让粉丝们纷纷留言:「CL 真了不起,令人尊敬」、「2NE1 永远是我的爱豆,非常感谢这样和大家打招呼!托你们的福,我有很多美好的回忆」、「非常感谢 CL 以恳切的心情和成员们一起制造珍贵的回忆,以后不管是一起出专辑还是各自活动都会一直支持你们」、「真的是意想不到的礼物,太幸福了」、「我爱你2NE1,还有谢谢再次以帅气的舞台回归」等等。

