安孝燮代言男裝品牌公開夏日畫報！陽光清爽＋滿滿的少年感，讓人期待韓版「李子維」啊～

「大勢演員」安孝燮在今年2月成為男裝品牌 EDITION sensibility 的代言人。

最新公開的夏季畫報中,他穿上不同色系的 T-shirt、襯衫和 Polo衫,再搭上球拍、滑板等道具,滿滿的少年感!完全是「穿衣顯瘦,脫衣有肉」的代表啊(形容男生穿衣服好看,脫掉衣服也有完美的肌肉線條) XD



畫報、拍攝花絮一公開,讓網友們紛紛留言表示:「不是啊...誰讓你這麼清涼可愛」、「笑得太開朗了,風格非常適合」、「夏天+安孝燮 太棒的組合」、「完全少年」、「陽光男孩」、「夏日男友風」、「社長穿運動裝好帥」等等。

而安孝燮在《社內相親》中飾演財閥三代「姜泰武」一角,以「始祖鳥」稱號展現又搞笑又帥氣演技,因此圈了不少粉絲。目前他正在拍攝劇《在你的時間裡》,該劇翻拍台劇《想見你》,他將飾演青澀與成熟魅力共存、長時間只專情於韓俊熙一人的「具延準」(王詮勝),以及以帥氣外貌和活潑性格獨佔女同學人氣的「南時憲」(李子維),再次一人分飾兩角,讓人期待!



"#BusinessProposal" actor #AhnHyoSeop and "#Vincenzo" actress #JeonYeoBin were spotted filming for their upcoming Korean remake of Taiwanese drama “Someday or One Day” which is set to release on 2023.



#SomedayOrOneDay #너의시간속으로 #전여빈 #全汝彬 #안효섭 #安孝燮 #사내맞선 pic.twitter.com/ZK3ndZo8du