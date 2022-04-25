安孝燮代言男裝品牌公開夏日畫報！陽光清爽＋滿滿的少年感，讓人期待韓版「李子維」啊～

「大勢演員」安孝燮在今年2月成為男裝品牌 EDITION sensibility 的代言人。

最新公開的夏季畫報中，他穿上不同色系的 T-shirt、襯衫和 Polo衫，再搭上球拍、滑板等道具，滿滿的少年感！完全是「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的代表啊（形容男生穿衣服好看，脫掉衣服也有完美的肌肉線條） XD



畫報、拍攝花絮一公開，讓網友們紛紛留言表示：「不是啊...誰讓你這麼清涼可愛」、「笑得太開朗了，風格非常適合」、「夏天＋安孝燮 太棒的組合」、「完全少年」、「陽光男孩」、「夏日男友風」、「社長穿運動裝好帥」等等。

而安孝燮在《社內相親》中飾演財閥三代「姜泰武」一角，以「始祖鳥」稱號展現又搞笑又帥氣演技，因此圈了不少粉絲。目前他正在拍攝劇《在你的時間裡》，該劇翻拍台劇《想見你》，他將飾演青澀與成熟魅力共存、長時間只專情於韓俊熙一人的「具延準」（王詮勝），以及以帥氣外貌和活潑性格獨佔女同學人氣的「南時憲」（李子維），再次一人分飾兩角，讓人期待！



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