安孝燮代言男装品牌公开夏日画报！阳光清爽＋满满的少年感，让人期待韩版「李子维」啊～

「大势演员」安孝燮在今年2月成为男装品牌 EDITION sensibility 的代言人。

最新公开的夏季画报中，他穿上不同色系的 T-shirt、衬衫和 Polo衫，再搭上球拍、滑板等道具，满满的少年感！完全是「穿衣显瘦，脱衣有肉」的代表啊（形容男生穿衣服好看，脱掉衣服也有完美的肌肉线条） XD



画报、拍摄花絮一公开，让网友们纷纷留言表示：「不是啊...谁让你这么清凉可爱」、「笑得太开朗了，风格非常适合」、「夏天＋安孝燮 太棒的组合」、「完全少年」、「阳光男孩」、「夏日男友风」、「社长穿运动装好帅」等等。

而安孝燮在《社内相亲》中饰演财阀三代「姜泰武」一角，以「始祖鸟」称号展现又搞笑又帅气演技，因此圈了不少粉丝。目前他正在拍摄剧《在你的时间里》，该剧翻拍台剧《想见你》，他将饰演青涩与成熟魅力共存、长时间只专情於韩俊熙一人的「具延准」（王诠胜），以及以帅气外貌和活泼性格独占女同学人气的「南时宪」（李子维），再次一人分饰两角，让人期待！



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