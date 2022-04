金宣虎現身韓國機場！相隔六個月正式曝光韓媒體，口罩遮不住溫暖眼神

演員金宣虎在3月31日被許多泰國粉絲們捕捉到入境泰國機場的畫面,而今日也正式返抵韓國,面對許多的記者前來採訪,金宣虎還不忘提醒面前差點跌倒的記者要小心,短短步出機場畫面也傳出美談。

在《海岸村恰恰恰》於去年10月17日播畢後,男主角金宣虎隨即也因私生活爭議而消失在螢光幕前,中斷了所有活動以及正在進行中的代言,即便廠商要求續約也被他婉拒,亦缺席了原本預計參加的頒獎典禮。消失了整整六個月的他,今日從泰國結束了電影《悲傷熱帶》的拍攝工作而返回韓國機場,引發許多韓國媒體聚集,想要捕捉他的近況。



金宣虎在4月18日返抵仁川機場入境,為了拍攝樸正勳導演的電影作品《悲傷熱帶》而前往泰國拍攝兩周多,在當地除了所到之處聚集了許多粉絲以外,街上更隨處可見金宣虎的電子看板或嘟嘟車應援,人氣在泰國也是不容小覷。即便電視劇播出後傳出了有關私生活的爭議,不過全球的粉絲仍然對他非常支持,希望他能夠盡早復出。在泰國機場出境時,也引發超多粉絲聚集。





And got the warm welcoming of Thai people.



Good Boy #KimSeonHo .#tillwemeetagainKimseonho pic.twitter.com/aTMzr3LeVT