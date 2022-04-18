金宣虎現身韓國機場！相隔六個月正式曝光韓媒體，口罩遮不住溫暖眼神

演員金宣虎在3月31日被許多泰國粉絲們捕捉到入境泰國機場的畫面，而今日也正式返抵韓國，面對許多的記者前來採訪，金宣虎還不忘提醒面前差點跌倒的記者要小心，短短步出機場畫面也傳出美談。

在《海岸村恰恰恰》於去年10月17日播畢後，男主角金宣虎隨即也因私生活爭議而消失在螢光幕前，中斷了所有活動以及正在進行中的代言，即便廠商要求續約也被他婉拒，亦缺席了原本預計參加的頒獎典禮。消失了整整六個月的他，今日從泰國結束了電影《悲傷熱帶》的拍攝工作而返回韓國機場，引發許多韓國媒體聚集，想要捕捉他的近況。



金宣虎在4月18日返抵仁川機場入境，為了拍攝樸正勳導演的電影作品《悲傷熱帶》而前往泰國拍攝兩周多，在當地除了所到之處聚集了許多粉絲以外，街上更隨處可見金宣虎的電子看板或嘟嘟車應援，人氣在泰國也是不容小覷。即便電視劇播出後傳出了有關私生活的爭議，不過全球的粉絲仍然對他非常支持，希望他能夠盡早復出。在泰國機場出境時，也引發超多粉絲聚集。



許久未露面的金宣虎，今日穿著白色的帽T，短褲與拖鞋一副輕鬆打扮，入境時他戴著帽子與口罩，頭也低低的幾乎很難看見他的臉，不過雖然戴著口罩他還是親切地向大家點頭打招呼。並且現場出現了許多媒體爭相推擠著想要拍攝金宣虎的照片，令他幾乎寸步難行。後來金宣虎在相關人員的協助下走出機場搭上車輛，他還是盡可能地向所有人打招呼揮手，雖沒回答任何問題，但發現眼前的記者似乎跌倒，金宣虎也立刻出聲詢問他「還好嗎」，令大家感到那個溫暖的洪班長又回來了。



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