金宣虎现身韩国机场！相隔六个月正式曝光韩媒体，口罩遮不住温暖眼神

演员金宣虎在3月31日被许多泰国粉丝们捕捉到入境泰国机场的画面，而今日也正式返抵韩国，面对许多的记者前来采访，金宣虎还不忘提醒面前差点跌倒的记者要小心，短短步出机场画面也传出美谈。

在《海岸村恰恰恰》於去年10月17日播毕后，男主角金宣虎随即也因私生活争议而消失在萤光幕前，中断了所有活动以及正在进行中的代言，即便厂商要求续约也被他婉拒，亦缺席了原本预计参加的颁奖典礼。消失了整整六个月的他，今日从泰国结束了电影《悲伤热带》的拍摄工作而返回韩国机场，引发许多韩国媒体聚集，想要捕捉他的近况。



金宣虎在4月18日返抵仁川机场入境，为了拍摄朴正勋导演的电影作品《悲伤热带》而前往泰国拍摄两周多，在当地除了所到之处聚集了许多粉丝以外，街上更随处可见金宣虎的电子看板或嘟嘟车应援，人气在泰国也是不容小觑。即便电视剧播出后传出了有关私生活的争议，不过全球的粉丝仍然对他非常支持，希望他能够尽早复出。在泰国机场出境时，也引发超多粉丝聚集。



许久未露面的金宣虎，今日穿著白色的帽T，短裤与拖鞋一副轻松打扮，入境时他戴著帽子与口罩，头也低低的几乎很难看见他的脸，不过虽然戴著口罩他还是亲切地向大家点头打招呼。并且现场出现了许多媒体争相推挤著想要拍摄金宣虎的照片，令他几乎寸步难行。后来金宣虎在相关人员的协助下走出机场搭上车辆，他还是尽可能地向所有人打招呼挥手，虽没回答任何问题，但发现眼前的记者似乎跌倒，金宣虎也立刻出声询问他「还好吗」，令大家感到那个温暖的洪班长又回来了。



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