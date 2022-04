金宣虎现身韩国机场！相隔六个月正式曝光韩媒体，口罩遮不住温暖眼神

演员金宣虎在3月31日被许多泰国粉丝们捕捉到入境泰国机场的画面,而今日也正式返抵韩国,面对许多的记者前来采访,金宣虎还不忘提醒面前差点跌倒的记者要小心,短短步出机场画面也传出美谈。

在《海岸村恰恰恰》於去年10月17日播毕后,男主角金宣虎随即也因私生活争议而消失在萤光幕前,中断了所有活动以及正在进行中的代言,即便厂商要求续约也被他婉拒,亦缺席了原本预计参加的颁奖典礼。消失了整整六个月的他,今日从泰国结束了电影《悲伤热带》的拍摄工作而返回韩国机场,引发许多韩国媒体聚集,想要捕捉他的近况。



金宣虎在4月18日返抵仁川机场入境,为了拍摄朴正勋导演的电影作品《悲伤热带》而前往泰国拍摄两周多,在当地除了所到之处聚集了许多粉丝以外,街上更随处可见金宣虎的电子看板或嘟嘟车应援,人气在泰国也是不容小觑。即便电视剧播出后传出了有关私生活的争议,不过全球的粉丝仍然对他非常支持,希望他能够尽早复出。在泰国机场出境时,也引发超多粉丝聚集。





