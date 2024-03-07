與《貴公子》出自同一導演之手～《暴君》金宣虎睽違三年再登小螢幕！

演員金宣虎即將透過小螢幕與觀眾們見面了！睽違3年將以原創系列作品《暴君》在Disney+平台登場。

金宣虎即將以導演朴勳正的新作品《暴君》回歸，《暴君》原本是以電影型態來企劃的作品，以劇本為基礎邀請了演員車勝元、金剛于、金宣虎、趙允秀等共同演出，不過為了將故事講述得更加完整，範圍更廣，於是改為系列作品製作。



《暴君》劇情描述「暴君計畫」中的最後一個樣本在配送途中發生事故而消失後，懷有各種不同目的想搶奪這樣本的各方人士，聚集到一處而相互追逐的故事。預計2024下半年在Disney+平台公開。當時原本以電影的形式企劃本作品，而現在更改為4集長度的電視系列劇集。而朴勳正導演也表示，Disney+平台尊重作品的原創表現方式，相當滿意這樣的改變。



而動態備受矚目的金宣虎，在本次作品中將演出一位出身美國家庭，總是以非正當的方式利用「暴君計畫」的崔局長。金宣虎在電視劇《Start-Up我的新創時代》以及《海岸村恰恰恰》以及綜藝節目中的表現，受到廣大觀眾們的喜愛，無奈當時爆出私生活爭議而讓他不得不暫停所有活動。當時金宣虎進行中的作品頻頻喊停下車，唯有朴勳正導演依舊堅持請他演出其電影作品《貴公子》，上映後金宣虎的表現也大獲好評，也獲得獎項入圍肯定。



金宣虎與這位從未放棄過他的導演朴勳正，將再度攜手新作品《暴君》，並透過Disney+平台登場。睽違3年再度以電視劇集作品與觀眾們見面，金宣虎的新作品令人期待。

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