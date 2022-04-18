韓舞蹈神童羅夏恩簽約SM娛樂！4歲被封「Baby泫雅」，8歲為Melon Music Awards擔任舞台嘉賓

還記得那個超可愛舞蹈神童夏恩嗎？ 韓媒Star News今天獨家公開娛樂公司人士的採訪，其中提到羅夏恩已經在最近簽約SM娛樂，成為練習生啦！

大家對羅夏恩的第一印象應該是2013年《Star King》，當時只有4歲的她被介紹是「Baby泫雅」並跳了一曲《Bubble Pop》，可愛模樣斬獲無數媽媽粉和爸爸粉：



之後夏恩先後參加了《Dancing 9》第二季、《K-pop Star》第四季，2017年和2018年在《Melon Music Awards》以舞蹈串燒介紹最佳舞蹈候選人，各種風格都能完美消化，不到10歲就展現出不遜於成年人的實力。 在綜藝節目《My Little Television V2》《認識的哥哥》《Video Star》等也有露面。



同時，羅夏恩還經營個人Youtube頻道「Awesome Haeun」，不斷更新dance cover的影片，現在訂閱人數已經有520萬！



難怪最近3個月都沒有更新，原來是因為簽約到SM~網友：「恭喜！」、「夏恩又漂亮又有才華，很適合偶像藝人」、「希望她好好度過練習生時期、順利出道」、「期待7代女團主舞」。

夏恩的IG目前有191萬粉絲，看PO文語氣應該是由媽媽負責運營且一直有更新，關心夏恩的朋友都可以去關注哦：



▽羅夏恩與泫雅同台：



▽2017年的Melon Music Awards舞台：



▽男團舞也難不倒！cover BTS防彈少年團的《Boy With Luv》：



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