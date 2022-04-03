《請回答1994》成娜靜&垃圾另類售後！高雅羅應援鄭宇新電影《熱血》直接包場！

這下子要再複習一次《請回答1994》了！

《請回答1994》自2013年播出至今已近9年，演出男女主角「成娜靜」與「垃圾金在俊」的高雅羅與鄭宇，直至今日仍維持著友誼。



▼圖為2017年高雅羅出席鄭宇主演的《再審》電影特映會



1日，高雅羅於IG發布了一系列觀賞電影《熱血》的認證照，附言則寫上為鄭宇歐巴加油的字眼，並表示自己已是二次觀看電影。若仔細看照片，會發現高雅羅手上的票印了一長串座位號碼從A排到L排都有，最下方寫了「可容納236人觀看」，意即高雅羅買了236個座位的電影票，應是包場觀賞。



《請回答1994》的忠實觀眾見高雅羅與鄭宇如此另類的「售後服務」無不感到興奮，‎韓國theqoo論壇就有網友分享此事並附上《請回答1994》浪漫製圖‎，吸引了近500則留言。網友留言：「義氣絕了」「好帥啊」「大發」「多少錢，好帥」「看起來還是很要好啊」「很有力量的應援」「最近電影院都沒有人了嗚嗚」「選平日早上7點照顧到了一般觀眾，很有sense」「哇，flex」「關係還是很好，好溫馨ㅠㅠ我的人生電視劇ㅠㅠ」……等等。

此文最後就附上《請回答1994》幾首經典OST讓各位回顧回顧吧！







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