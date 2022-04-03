《请回答1994》成娜静&垃圾另类售后！高雅罗应援郑宇新电影《热血》直接包场！

这下子要再复习一次《请回答1994》了！

《请回答1994》自2013年播出至今已近9年，演出男女主角「成娜静」与「垃圾金在俊」的高雅罗与郑宇，直至今日仍维持著友谊。



▼图为2017年高雅罗出席郑宇主演的《再审》电影特映会



1日，高雅罗於IG发布了一系列观赏电影《热血》的认证照，附言则写上为郑宇欧巴加油的字眼，并表示自己已是二次观看电影。若仔细看照片，会发现高雅罗手上的票印了一长串座位号码从A排到L排都有，最下方写了「可容纳236人观看」，意即高雅罗买了236个座位的电影票，应是包场观赏。



《请回答1994》的忠实观众见高雅罗与郑宇如此另类的「售后服务」无不感到兴奋，‎韩国theqoo论坛就有网友分享此事并附上《请回答1994》浪漫制图‎，吸引了近500则留言。网友留言：「义气绝了」「好帅啊」「大发」「多少钱，好帅」「看起来还是很要好啊」「很有力量的应援」「最近电影院都没有人了呜呜」「选平日早上7点照顾到了一般观众，很有sense」「哇，flex」「关系还是很好，好温馨ㅠㅠ我的人生电视剧ㅠㅠ」……等等。

此文最后就附上《请回答1994》几首经典OST让各位回顾回顾吧！







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