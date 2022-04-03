《瘋狂愛上你》鄭秀晶盛裝打扮讓金材昱看傻了眼，不顧初戀顏面直接向未婚妻索吻超甜～！EP.7-8

希望本劇過半後，金材昱人設上會有多一點變化～多一點溫柔～，不喜歡他一直對女主惡意的使壞啊…。TAT（這部劇冤家的設定很徹底XD） PS：我們秀晶好美，豔紅色露肩禮服完勝全場

KBS 爆笑愛情喜劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）更新至第八集，對於盧高鎮代表（金材昱 飾）二度對秘書李晨阿（鄭秀晶 飾）使壞，說真的小編不喜歡這樣的安排，只希望過半之後男主的性格可以好一點，多一點溫柔的變化，讓觀眾可以喜歡上這個角色，還是老話一句，金材昱人設太吃力不討好了啦～！



EP.7 李晨阿意識到自己剩餘不多的生命，並在默默觀察盧高鎮後，選擇了原諒，不再繼續自己的復仇計劃，並向副代表提離職後回老家看望親人，想著李晨阿一直沒回家盧高鎮也開始覺得有點思念。



此前，盧高鎮回憶起自己小時候，因為家裡貧窮奶奶蒸煮馬鈴薯後的回憶，後悔自己不該這樣嫌棄李晨阿爸爸送的馬鈴薯，此外，盧高鎮討厭洋蔥的原因，也是因為小時候只能吃便宜的洋蔥，身上沾滿氣味被同學取笑，有著很不好的回憶。



而醫院打來說誤診了李晨阿，因為名字太像把病歷搞混，讓李晨阿重獲了希望！但下一秒看到公車上盧高鎮的廣告照片就瞬間跌落谷底，後悔這段時間的惡整該如何收場！？



之後，李晨阿到盧高鎮的家準備拿了行李就偷跑，盧高鎮卻突然出現堵住她去路，並對她說：「其實，我並沒有…喪、失、記、憶。」（可惡這一幕睡衣跟順毛真的太帥了，小編就是靠著顏值跟眾多笑點才一直追下去的~XD）



EP.8 雖然攤牌了，盧高鎮要李晨阿繼續假裝自己的未婚妻，第八集開頭就是盧高鎮回整她、如惡魔般使喚對方，李晨阿又變回可憐蟲，說真的不想再看他們回歸到這樣的關係，幸好只有一小段。



而李晨阿這段時間揮霍盧高鎮的金錢與身份，提供超棒的員工福利，也幫盧高鎮提升了在公司親民的形象，員工紛紛出面感謝。



接著，李晨阿精心打扮的模樣讓盧高鎮看傻了眼，他帶她參加補教界的晚宴，這時，曾有舊情的白代表（柳仁英 飾）出現，盧高鎮不愉快的帶著李晨阿離開會場。



白代表追了出來，卻看見他們倆在階梯上KISS的一幕。（最後的KISS從一開始的突然，到後來變得好自然～好甜～）期待下一集男女主的關係能更緩和，多一點意識到愛情的糖吧～！



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